Boca afronta el Superclásico sin Zenón, Martegani y Janson: Úbeda define la lista

A pocos días del crucial enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Apertura, el director técnico Claudio Úbeda ha dado a conocer la lista de convocados. Tres jugadores, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson, quedaron sorpresivamente fuera de la nómina, lo que genera debate en la previa del encuentro más importante del fútbol argentino. La ausencia de estos futbolistas, quienes previamente habían sido considerados para partidos de Copa Libertadores, subraya la estricta política de rotación y decisiones tácticas del entrenador en un momento clave del campeonato, donde cada punto cuenta en la lucha por el título.

La expectativa crece a medida que se acerca el Superclásico . Este domingo, en un duelo que paralizará al país, Boca Juniors visitará a su eterno rival, River Plate , en el marco de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura . El pitazo inicial está programado para las 17 horas, un horario que promete una tarde a pura emoción y tensión futbolística.

Claudio Úbeda, director técnico del Xeneize, ha oficializado la lista de futbolistas que concentrarán para este trascendental encuentro, y con ella, se han confirmado las ausencias que ya generaban cierta inquietud en el seno del club y entre la afición. Tres nombres propios han quedado al margen de esta convocatoria: Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson. La decisión de Úbeda de prescindir de estos jugadores para un partido de la magnitud del Superclásico, especialmente en la recta final del campeonato donde cada detalle puede ser determinante, ha generado sorpresa y debate. Es relevante recordar que estos mismos futbolistas habían sido tenidos en cuenta para el último compromiso de Boca por la Copa Libertadores, enfrentando a Barcelona de Ecuador. Sin embargo, en aquel encuentro, al igual que en la visita anterior a Universidad Católica en Chile, terminaron quedándose fuera del banco de suplentes por disposición del cuerpo técnico, lo que ya anticipaba una posible merma en su participación. La falta de minutos y la exclusión de las convocatorias recientes sugieren una situación particular para cada uno de ellos dentro del esquema de Úbeda. Analizando el caso de Kevin Zenón, su última aparición en el campo de juego data del 28 de febrero del presente año. En aquella ocasión, ingresó en el minuto 37 del empate 1-1 contra Gimnasia de Mendoza, encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. A pesar de sumar algunos minutos, su participación fue limitada. Por su parte, Agustín Martegani no ha tenido actividad oficial desde el 22 de febrero de 2025, cuando fue titular frente a Aldosivi en condición de local. En ese partido, fue sustituido al minuto 58 por Alan Velasco. Su paso por Boca ha sido hasta ahora modesto, habiendo participado en apenas 13 encuentros. La situación de Lucas Janson, delantero de 31 años, es similar en cuanto a su última participación, ya que también jugó contra Gimnasia de Mendoza, el mismo rival ante el que estuvo Zenón. Sin embargo, Janson tuvo un rol protagónico en ese partido, integrando el once inicial y conformando la delantera junto a Miguel Merentiel y Adam Bareiro. La nómina de convocados para el Superclásico, confirmada por Claudio Úbeda, es la siguiente: Leandro Brey, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. La ausencia de Zenón, Martegani y Janson en esta lista pone de manifiesto las complejas decisiones tácticas que debe afrontar el entrenador en la víspera de uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico argentino. La preparación, la estrategia y la conformación del equipo son factores cruciales en la previa de un encuentro que siempre se juega más allá de los noventa minutos, y donde cada detalle cuenta para buscar la victoria y consolidar las aspiraciones en el torneo. La ausencia de jugadores clave o con potencial para ser titulares en un partido de esta envergadura siempre genera un revuelo considerable. La decisión de Claudio Úbeda de dejar fuera de la lista a Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson, a pesar de su historial o la expectativa que puedan generar, subraya una clara directriz táctica y una firme convicción en su planificación. Es probable que estas ausencias se fundamenten en aspectos específicos del rival, en la búsqueda de un equilibrio determinado en el mediocampo o en la delantera, o simplemente en una evaluación exhaustiva del momento individual y colectivo de cada jugador. La rotación y la gestión del plantel son herramientas fundamentales para cualquier entrenador, especialmente en un campeonato largo y exigente como el Torneo Apertura, donde las lesiones, las sanciones y el desgaste físico son factores constantes. La preparación para el Superclásico implica no solo la alineación titular sino también el banco de suplentes, que a menudo se convierte en una pieza clave para resolver situaciones de partido. La exclusión de estos tres futbolistas del grupo de convocados envía un mensaje claro sobre la jerarquía y el peso específico que tienen dentro de la consideración de Úbeda en este momento. El análisis de la situación de cada uno de ellos revela trayectorias dispares. Zenón, por ejemplo, parece no haber encontrado aún su espacio consolidado desde su último partido en febrero, mientras que Martegani acumula un registro de participaciones menor en el club. Janson, a pesar de haber sido titular en partidos recientes, también queda fuera de esta crucial convocatoria. La formación que Úbeda ha elegido para enfrentar a River Plate, con jugadores como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en el mediocampo, y la dupla Merentiel-Bareiro en el ataque, denota una apuesta por la solidez, la marca y la capacidad de generar juego ofensivo. La afición, como siempre, estará atenta a cada detalle, y las ausencias se sumarán a la rica historia de debates y especulaciones que rodean a cada Superclásico. La estrategia de Úbeda, sea cual sea su fundamento, será puesta a prueba en el campo de juego, y el resultado dictará sentencia sobre la efectividad de sus decisiones en el partido más importante del fútbol argentino





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