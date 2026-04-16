Boca afronta el Superclásico contra River con cuatro bajas importantes

El Xeneize se prepara para el crucial duelo contra su eterno rival en el Monumental con ausencias significativas en su plantilla, incluyendo a Marchesín, Battaglia, Palacios y Cavani, aunque confía en su base sólida y en el buen momento de otros jugadores para afrontar el partido.

Boca Juniors ya ha puesto sus ojos en el trascendental Superclásico que se disputará el próximo domingo contra River Plate en el imponente estadio Monumental. Tras una victoria contundente ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores 2026, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para afrontar un compromiso crucial que podría definir el rumbo inmediato de su temporada.

Sin embargo, el Xeneize no llegará con su plantilla completa, enfrentando la importante ausencia de varios de sus futbolistas clave. A pesar de estas bajas, el equipo ostenta una base sólida y un funcionamiento que se ha ido consolidando partido tras partido. La estrategia de rotación implementada por el cuerpo técnico ha permitido que numerosos jugadores acumulen minutos de juego y lleguen en plena forma al duelo contra su eterno rival.

El Superclásico se presenta como una verdadera prueba de carácter para el equipo del 'Sifón', quienes buscarán mantener su racha positiva y demostrar que, incluso con algunas ausencias, poseen las herramientas necesarias para competir en un escenario de máxima exigencia, especialmente considerando la triple competencia que atraviesa el club.

A pesar de contar con la mayoría de sus habituales titulares, el equipo lamenta cuatro bajas confirmadas debido a lesiones, lo que sin duda representa un desafío adicional en la previa de este encuentro tan esperado por la afición. Las cuatro ausencias confirmadas en el Boca de Claudio Úbeda para visitar a River en el Monumental son significativas.

La más sensible es la de Agustín Marchesín, el guardameta que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el último compromiso internacional. La angustia del arquero al abandonar el campo entre lágrimas reflejó la gravedad de la lesión. Su lugar bajo los tres palos será ocupado por Leandro Brey, quien tendrá la enorme responsabilidad de disputar su primer Superclásico como titular, mientras que Javier García estará presente en el banquillo para brindar apoyo.

Otra baja de gran peso es la de Rodrigo Battaglia. El mediocampista fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la rotura del tendón de Aquiles sufrida durante la pretemporada y continúa en un prolongado proceso de recuperación que demandará varios meses. Las estimaciones del club sugieren que su regreso podría darse recién en junio, lo que convierte su ausencia en una constante para el equipo en este tramo de la campaña.

Carlos Palacios también figura en la lista de lesionados. El talentoso futbolista chileno fue operado en marzo a causa de un cuadro de sinovitis en su rodilla derecha y aún no se encuentra en condiciones de volver a las canchas. Su puesto ha sido ocupado de manera efectiva por Tomás Aranda, quien ha sabido aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico y sumar minutos valiosos en el esquema del equipo.

El cuarto nombre en esta lista de ausencias es el de Edinson Cavani. El delantero uruguayo se encuentra en fase de recuperación de una hernia de disco que lo ha marginado de las canchas durante una parte considerable de la temporada. Afortunadamente para Boca, la ausencia del experimentado atacante no genera una preocupación excesiva en el presente del equipo, dado que Adam Bareiro ha estado demostrando un nivel sobresaliente y se ha consolidado firmemente como una de las principales referencias ofensivas del plantel, ofreciendo garantías en el ataque Xeneize y permitiendo que la baja de Cavani sea cubierta con solvencia y buen rendimiento.

Esta situación permite al equipo mantener una presencia ofensiva fuerte a pesar de las ausencias, lo que da una perspectiva positiva de cara al desafío del Superclásico.





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