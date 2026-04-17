Boca Afina su Equipo: Concentración y Confianza en la Base para el Superclásico

Claudio Úbeda consolida el once titular de Boca Juniors, manteniendo la base del equipo que ha mostrado un gran rendimiento. La única modificación es en el arco por lesión de Marchesín. El equipo se entrena en Ezeiza y queda concentrado para el próximo encuentro, buscando ratificar su buen momento en la Copa Libertadores y el torneo local.

El plantel de Boca Juniors se entrenó en el predio de Ezeiza, ultimando detalles para el próximo encuentro. A partir de este viernes, el equipo quedará concentrado, preparándose mentalmente para el desafío venidero. Sorprendentemente, la formación titular ha dejado de ser una preocupación para el cuerpo técnico.

Claudio Úbeda, el entrenador, ha encontrado un módulo de juego y una estructura táctica que han cohesionado al equipo de tal manera que su estilo y los intérpretes parecen moverse de memoria. Esta sincronización en Boca suele ser un presagio de buenos resultados, una tendencia observada en épocas de técnicos como Bianchi y Basile, y que ahora, de forma incipiente, comienza a manifestarse bajo el ciclo de Úbeda. La única modificación obligada en el once inicial se debe a la lesión de Agustín Marchesín, quien deja su lugar bajo los tres palos. Esto fuerza al entrenador a recurrir a Leandro Brey, quien asumirá la responsabilidad en el arco. El resto de la alineación se mantiene fiel a la base que ha venido jugando desde el partido contra Lanús. En aquel encuentro, Tomás Aranda se consolidó como el cuarto volante, lo que otorgó un nuevo sentido al esquema de juego con un triple pivote en el mediocampo y una doble delantera. Este ajuste táctico ha comenzado a explicar la notoria mejora en el funcionamiento colectivo del equipo, la cual se ha visto reflejada en los resultados. Boca se encuentra ahora sólido en la clasificación, ubicándose entre los primeros ocho de su zona en el campeonato local y ostentando el primer lugar con puntaje ideal en su grupo de la Copa Libertadores. Con este panorama, Úbeda ha ratificado su confianza en el equipo que goleó contundentemente a Barcelona de Ecuador la semana pasada, en lo que quizás fue la mejor actuación del ciclo del entrenador. Así, con Brey defendiendo la portería, la línea defensiva estará conformada por Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco. En el mediocampo, la solidez vendrá de Ascacíbar, Delgado, Paredes y Aranda. Finalmente, la delantera buscará el gol con Merentiel y Bareiro. La zona central del campo es donde se ha producido el cambio más significativo en el equipo, a pesar de que la zaga defensiva ha recuperado firmeza y la dupla de ataque infunde respeto. Es en esta zona donde Paredes se siente cómodo como eje y primer pase, y Ascacíbar sorprende con sus incursiones al área rival. El próximo superclásico se perfila como una prueba de fuego para determinar si esta alineación, que juega de memoria, continuará brindando resultados positivos y buenos recuerdos para la afición. El doloroso mensaje de Marchesín en sus redes sociales, donde expresó: 'Mi sueño era jugar la Libertadores con Boca, no le encuentro explicación a esto', subraya la gravedad de su lesión y su profunda conexión con el club y la competición. Adicionalmente, se analiza el 'detrás de la Guardia Alta: por qué los jugadores de Boca salieron a marcarle la cancha a Herrera antes del Súper', un episodio que revela la tensión y la intensidad vivida en los momentos previos a un encuentro crucial, mostrando la unidad y determinación del equipo ante un rival directo





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