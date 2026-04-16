Boca a la espera de la aprobación para llevar hinchas visitantes a Florencio Varela

La posibilidad de que hinchas de Boca Juniors asistan al partido contra Defensa y Justicia en el Torneo Apertura 2026 está en manos de Aprevide. Se estima la venta de 3.000 entradas, con precios similares a experiencias previas.

Boca Juniors se encuentra en una tensa espera ante una resolución crucial que podría redefinir la dinámica del fútbol argentino : la potencial habilitación de hinchas visitantes para el próximo encuentro contra Defensa y Justicia. Este partido, correspondiente a la decimosexta jornada del Torneo Apertura 2026, está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 horas en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

La ilusión de los simpatizantes del club de la Ribera se intensifica conforme se acerca la fecha, aunque la confirmación final recae en la aprobación de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), entidad que aún no ha emitido una decisión oficial al respecto. De ser favorable, la dirigencia de Defensa y Justicia pondría a disposición aproximadamente 3.000 entradas generales destinadas a los seguidores de Boca Juniors.

Esta cifra replica la cantidad ofrecida en el último enfrentamiento directo entre ambos conjuntos, celebrado en septiembre de 2025. Si bien este número genera optimismo, también suscita interrogantes sobre la demanda real, la cual se prevé que superará con creces la oferta disponible. Más allá de la distribución de los cupos, las medidas de seguridad ocupan un lugar preponderante en la planificación.

Siguiendo el protocolo implementado en encuentros recientes, se mantendría la restricción para el ingreso de banderas y otros elementos de exhibición, una medida orientada a mitigar riesgos y optimizar el control del público dentro de las instalaciones deportivas. Por el momento, no se han proporcionado detalles oficiales acerca del costo de las entradas para los hinchas de Boca que planean asistir a Florencio Varela.

No obstante, entre la afición circulan estimaciones basadas en experiencias pasadas. Se rumorea que los precios podrían ser similares a los establecidos en otros partidos recientes, como el caso de Lanús, donde las entradas generales se situaron alrededor de los 100.000 pesos. En caso de materializarse la presencia de público visitante, esta sería la tercera ocasión en el actual Torneo Apertura en la que Boca Juniors recibe el respaldo de sus seguidores fuera de casa.

Previamente, la hinchada xeneize acompañó al equipo en sus visitas a Lanús y Talleres de Córdoba, disponiendo de 10.000 y 11.000 entradas, respectivamente. Incluso a nivel internacional, el club logró contar con el apoyo de sus aficionados en el debut de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, superando las reticencias iniciales de las autoridades locales. La determinación de Aprevide se erige como el factor definitorio para esclarecer el panorama.

Entretanto, la expectativa aumenta y los hinchas de Boca aguardan con gran entusiasmo la oportunidad de volver a alentar a su equipo como visitantes, en un contexto que parece propiciar el regreso progresivo de ambas hinchadas a los estadios del fútbol argentino, fortaleciendo la atmósfera y el espectáculo deportivo. Este paso, de concretarse, no solo beneficiaría a los seguidores de Boca Juniors, sino que también sentaría un precedente importante para la reapertura gradual de los estadios a los visitantes en otros clubes, un anhelo largamente esperado por el universo del fútbol nacional.

La viabilidad de esta medida dependerá en gran medida de la coordinación entre las fuerzas de seguridad, las dirigencias de ambos clubes y, por supuesto, la aprobación formal de los organismos competentes, quienes deben velar por la seguridad sin coartar el derecho de los aficionados a seguir a su equipo. La experiencia previa en encuentros de alto riesgo y la implementación de protocolos de seguridad específicos serán analizados detenidamente por Aprevide antes de emitir su veredicto final.

La posibilidad de que miles de hinchas de Boca se desplacen a Florencio Varela representa un desafío logístico y de seguridad, pero también una oportunidad para demostrar que la convivencia pacífica entre las parcialidades es posible y deseable para el crecimiento del deporte. La historia reciente del fútbol argentino ha estado marcada por restricciones y vetos a los visitantes, y este partido podría significar un cambio de paradigma, impulsando un retorno a la esencia del espectáculo deportivo con la pasión de ambas aficiones presentes





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