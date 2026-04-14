BMW Group Argentina redefine la experiencia de compra de autos premium: de la venta tradicional a la inmersión digital

Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, explica cómo la compañía transformó la estrategia comercial, priorizando la personalización digital y la experiencia del cliente para la venta de autos premium.

La transformación digital en la industria automotriz premium ha redefinido completamente la forma en que los clientes interactúan con las marcas y toman decisiones de compra. La experiencia de adquisición de un vehículo de lujo ya no comienza en el concesionario tradicional, sino que se inicia mucho antes, en el ámbito digital, con un enfoque centrado en la personalización y la inmersión. Este cambio de paradigma, liderado por empresas como BMW Group Argentina, se traduce en una estrategia integral que abarca desde el posicionamiento de la marca y la identidad del producto hasta la experiencia final del cliente, con el objetivo de establecer una conexión profunda y duradera.

Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, expuso durante un evento organizado por El Cronista cómo la compañía ha evolucionado su estrategia comercial para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. En sus palabras, la venta comienza mucho antes de la compra efectiva, con la construcción de una marca aspiracional que genera expectativas y deseos en el cliente. Atributos como la deportividad y las submarcas deportivas, que evocan un estilo de vida particular, juegan un papel crucial en este proceso. El objetivo es que el cliente se sienta identificado con la marca mucho antes de acercarse físicamente a un concesionario. El proceso de compra se ha vuelto cada vez más interactivo, con la digitalización como eje transversal en todas las etapas del viaje del cliente.

La digitalización ha transformado la experiencia del cliente con la marca, desde la navegación en el sitio web hasta el uso de configuradores virtuales que permiten a los usuarios personalizar sus vehículos al detalle. Estas herramientas permiten a los clientes explorar las características del producto de manera interactiva, eligiendo opciones como colores, accesorios, tipos de techo, neumáticos y sistemas de sonido, creando una simulación exacta del vehículo deseado. Esta personalización, que replica fielmente el producto final, distingue a las marcas premium.

El concesionario también ha experimentado una transformación significativa, adoptando el concepto de retail next. Este enfoque redefine el rol del showroom, transformándolo de un simple punto de venta en un espacio de experiencia centrado en el cliente. El concesionario se asemeja ahora a un lounge, con ambientes agradables, servicios de catering, atención personalizada y una cuidada estética en colores, iluminación y decoración. Este cambio busca construir una experiencia completa alrededor del cliente, fomentando una conexión emocional con la marca.

La estrategia no solo se enfoca en mantener a los clientes existentes, sino también en ampliar la base de consumidores. La popularidad de los vehículos premium se extiende a nuevas generaciones, incluso a través del mercado de usados. La durabilidad y calidad de los productos, que permiten una larga vida útil, los convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan acceder a la experiencia premium.





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