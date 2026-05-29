Blue Origin sufre explosión durante prueba de motores

La compañía aeroespacial de Jeff Bezos sufrió un incidente grave durante una prueba de motores en su plataforma de lanzamiento.

La compañía aeroespacial de Jeff Bezos, Blue Origin , sufrió un incidente grave durante una prueba de motores en su plataforma de lanzamiento. La explosión ocurrió el jueves y se escucharon fuertes sacudidas en viviendas cercanas al lugar.

La empresa aseguró que todo su personal está fuera de peligro, pero el incidente ha generado preocupación y curiosidad en la comunidad espacial. La prueba de motores estaba en curso cuando se produjo la explosión, que se vio reflejada en imágenes que rápidamente se hicieron virales. Los registros muestran humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de quedar envuelto por completo y tiñendo el cielo de naranja.

La compañía Blue Origin ha comunicado que todo su personal ha sido localizado y que están investigando el incidente. La explosión ha generado un gran interés en la comunidad espacial y en la prensa, con muchos intentando comprender las causas del incidente. La empresa ha asegurado que está trabajando para determinar las causas de la explosión y que está tomando medidas para prevenir que algo similar ocurra en el futuro.

La seguridad es un tema muy importante en la industria espacial y la explosión en Blue Origin ha generado preocupación en la comunidad. La empresa está trabajando para restablecer la confianza de los inversores y del público en general. La explosión en Blue Origin es un recordatorio de la importancia de la seguridad en la industria espacial y la necesidad de tomar medidas para prevenir accidentes y asegurar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad en general





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