Bloqueo atmosférico en la Patagonia genera niebla densa y alerta de lluvias intensas en el norte

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sistema de bajas presiones que atraviesa la Patagonia produce niebla persistente y visibilidad reducida, mientras que Formosa y Chaco enfrentan lluvias intensas con acumulados de más de 77 mm. Se esperan cambios climáticos a principios de junio con una nueva vaguada que podría traer nevadas a la cordillera.

Un amplio, pero poco dinámico, sistema de bajas presiones se desplaza lentamente por la zona sur de the Patagonia , impulsado por un fuerte bloqueo atmosférico que impide su disolución.

El mapa sat "el" satelital de la humedad relativa, actualizado para el jueves 28 de mayo, muestra una capa de vapor que cubre prácticamente la totalidad del territorio argentino y, en particular, deja una zona de alta humedad sobre la región patagónica. Esta condición, sumada a la escasez de viento y a la persistencia de temperaturas bajas, favorece la generación de bancos densos de niebla que reducen la visibilidad a niveles peligrosos, especialmente en carreteras y autopistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una serie de alertas y advertencias específicas para el día 28, en las cuales se indican los principales riesgos para la población y se señalan las zonas de mayor vulnerabilidad. Las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz estarán bajo una continua presencia de nubosidad y niebla, mientras que en el extremo sur de la provincia de Neuquén, en el sudoeste de Río Negro y en el noroeste de Chubut se ha activado una alerta oficial por posibles precipitaciones intensas.

En el norte del país, las provincias de Formosa y Chaco son las que presentan la mayor probabilidad de recibir lluvias torrenciales y tormentas localizadas el viernes 29 de mayo. Los pronósticos indican acumulaciones que podrían superar los setenta y siete milímetros, lo que incrementa el peligro de inundaciones repentinas, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra.

Ante esta perspectiva, el SMN ha recomendado a la población permanecer atenta a los avisos de emergencia, evitar cruzar ríos crecidos y abstenerse de conducir en carreteras sin la debida precaución. A modo de comparaci ón, la cantidad estimada de lluvia para esas provincias supera en un 30 % el promedio histórico del mes de mayo, lo que subraya la intensidad inusual de este evento. Para el resto del país, el impacto será más moderado.

En la zona central y en la capital, el principal problema será la reducción de la visibilidad por la niebla y la humedad, que dificultará los trayectos aéreos y generará demoras y posibles cancelaciones de vuelos. Las autoridades de la aeropuertos y de las rutas nacionales han sido instruidas a monitorizar la situación y a aplicar medidas de seguridad, como la reducción de la velocidad de circulación y la señalización de condiciones adversas.

Se prevé que la influencia del bloqueo atmosférico se mantenga hasta el próximo lunes de junio, cuando una nueva vaguada entrará en la región, con la posibilidad de traer nevadas aisladas a la cordillera andina y de provocar un recambio paulatino de la masa de aire que domina el país en la actualidad. En consecuencia, se espera que la situación meteorológica se vite a estabilizarse progresivamente, aunque los usuarios deben permanecer alerta ante posibles variaciones bruscas del clima.

En resumen, el sistema de bajas presiones representa una amenaza limitada en términos de extensión territorial, pero sus efectos locales, sobre todo en términos de visibilidad y precipitación, demandan una respuesta coordinada de autoridades, servicios de emergencia y la ciudadanía.





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