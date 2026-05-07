Blindaje Judicial y Tensiones Políticas en el Senado Argentino

Análisis sobre los nombramientos de jueces en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y su impacto en las causas de la AFA y la disputa interna del gobierno.

Juan Bautista Mahiques ha logrado un avance significativo en el Senado al conseguir el dictamen para los pliegos de los magistrados Juan Galván Greenway y Alejandro Catania.

Estos nombramientos están destinados a las salas A y B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, un espacio de vital importancia estratégica debido a que allí se tramitan causas sensibles. Específicamente, se destaca el proceso contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero de dicha entidad, Pablo Tovillino, quienes enfrentan acusaciones por evasión fiscal.

Es relevante señalar que el juez Greenway ya había emitido un fallo favorable hacia Tapia en abril pasado, en una causa relacionada con el supuesto desvío de fondos de una indemnización por un partido suspendido contra Israel en el año 2018. En aquel entonces, se sospechaba que el dinero había sido utilizado para comprar propiedades, pero el magistrado decidió el sobreseimiento, lo que llevó a sectores de la oposición a sugerir que el nombramiento actual es una forma de retribución política por aquel beneficio otorgado al dirigente deportivo.

Por otro lado, el nombramiento de Alejandro Catania aporta una trayectoria de dieciocho años en la judicatura. Catania ingresó originalmente en el mismo fuero económico antes de ser promovido a la justicia ordinaria durante el gobierno de Néstor Kirchner. Durante su audiencia pública, el magistrado enfatizó la urgencia de completar la composición de la cámara, que actualmente opera con solo dos de sus seis integrantes, lo que ha generado atrasos considerables en la tramitación de los procesos judiciales.

Sin embargo, fuentes internas del Poder Judicial sugieren que la maniobra de Mahiques no responde únicamente a una necesidad administrativa, sino a la creación de un blindaje judicial. Al colocar jueces afines en cada sala, se facilitaría la posibilidad de subrogancias en juzgados vecinos, asegurando que ciertas investigaciones no avancen o sean manejadas por figuras previsibles.

Esta situación ha generado un clima de tensión y malestar, no solo en el Congreso, sino también en el entorno de la Casa Rosada, donde se percibe que Mahiques actúa con una autonomía excesiva, siendo descrito por algunos funcionarios como su propio jefe. Esta trama de nombramientos se inserta en una guerra de posiciones mucho más amplia dentro de los tribunales de Retiro y Comodoro Py.

Existe una disputa abierta entre Mahiques y el poderoso juez Ariel Lijo, quienes compiten indirectamente por la Procuración General de la Nación. Esta rivalidad se manifiesta en la gestión de causas emblemáticas, como el caso de las coimas de la Andis y los audios de Diego Spagnuolo.

Algunos analistas sugieren que las decisiones de Lijo sobre la pericia de dichos audios no buscan necesariamente agradar a Karina Milei, sino mantener el control de la causa y validar las pruebas para evitar que el caso sea cerrado prematuramente. Asimismo, se recuerda la histórica tensión entre Mauricio Macri y Lijo debido a la causa Correo, lo que demuestra que el manejo de los tiempos judiciales es una herramienta de poder fundamental en la política argentina.

Finalmente, el escenario político se complica con la necesidad de aprobar estos pliegos en el Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, han mantenido reuniones con bloques aliados para convocar a una sesión urgente.

No obstante, la búsqueda del quórum se ha tornado difícil debido al malestar de los gobernadores, quienes sienten el impacto de los recortes presupuestarios impulsados por Javier Milei y Luis Caputo. A esto se suma la controversia por el nombramiento de María Julia Sosa, exsecretaria del juez Julián Ercolini, quien ha sido propuesta para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número tres de La Plata.

Este movimiento es visto como otra victoria de los sectores influyentes de Comodoro Py en un contexto de asedio judicial contra el gobierno. La intersección entre los intereses del fútbol, la alta justicia y la fragilidad parlamentaria revela la complejidad de los acuerdos detrás de las designaciones judiciales en el país





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