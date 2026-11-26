Guía completa del Black Friday en Argentina con ofertas de Samsung, Apple y Cetrogar. Conoce los descuentos, fechas exactas y métodos de financiación disponibles.

El Black Friday se realiza oficialmente el 27 de noviembre en Argentina, aunque una amplia gama de ofertas comerciales ya inició sus operaciones antes de la fecha señalada. Este periodo comercial representa una oportunidad estratégica para adquirir regalos navideños o renovar equipamiento tecnológico, siempre que los consumidores comparen meticulosamente los precios entre distintas plataformas y puntos de venta.

Ofertas y Descuentos Principales

Los descuentos más significativos abarcan sectores clave como celulares, televisores, equipos de audio, línea blanca, videojuegos, servicios de streaming y turismo. Samsung ofrece reducciones de hasta el 45 por ciento en sus productos, mientras que maximstore aplica descuentos de hasta el 35 por ciento en artículos de Apple.

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En el segmento de entretenimiento, PlayStation Store anuncia descuentos de hasta el 75 por ciento en sus juegos. Además, existen promociones especiales para productos seleccionados disponibles en Samsung Shop y en la aplicación móvil correspondiente, donde se aplican condiciones específicas de precio y financiación.

Condiciones de Financiación Bancaria

La facilidad de pago es un pilar fundamental de esta campaña comercial. ICBC Mall proporciona opciones de financiación de hasta 18 cuotas sin interés, lo que se destaca como una de las propuestas con plazos más extensos en el mercado actual. Complementariamente, Cetrogar ofrece hasta 24 cuotas fijas para sus compradores.

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Estas condiciones financieras buscan facilitar la adquisición de bienes de mayor valor, permitiendo a los usuarios distribuir el costo a lo largo de varios meses sin cargar con intereses adicionales. Es crucial verificar las condiciones específicas de cada banco y la elegibilidad de los productos para acceder a estas tarifas preferenciales.

Posiciones de los Actores Comerciales

Maximstore, identificado como Apple Premium Reseller en Argentina y Uruguay, participa activamente en la campaña del 27 al 29 de noviembre. Matías Mares, gerente general de la empresa, explicó que su estrategia consiste en ofrecer opciones adaptadas a distintos presupuestos, combinando descuentos con financiación y asesoramiento técnico especializado.

Las compras pueden realizarse en su local ubicado en la avenida Córdoba número 456 de Buenos Aires o a través de su plataforma en línea. Por su parte, Cetrogar anticipó sus ofertas desde el 23 de noviembre, activando las promociones tanto en su tienda digital como en más de 120 sucursales físicas.

Martín Rabinovich, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, señaló que la iniciativa busca acompañar las compras de fin de año, los regalos navideños y la preparación logística para el verano. Además, quienes compren en la tienda en línea acceden a un diez por ciento de reintegro al pagar con Modo, con un tope de treinta mil pesos en categorías seleccionadas.

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Impacto en Mercados y Próximos Pasos

El impacto directo se observa en la disponibilidad de productos específicos con condiciones atractivas. Por ejemplo, en la línea blanca, la heladera Twin Cooling Plus de 382 litros se ofrece con un veinte y uno por ciento de descuento, mientras que los lavarropas bajan sus precios significativamente. En el sector tecnológico, los televisores Samsung presentan rangos de precio variados según el tamaño y la tecnología, como el modelo Crystal UHD U8500H de setenta y cinco pulgadas.

Para los gamers, PlayStation Store inició sus ofertas el 4 de noviembre con descuentos masivos que se actualizan periódicamente y finalizan el 30 de noviembre a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. Estas acciones tienen un efecto tangible en la economía doméstica, permitiendo a los hogares optimizar sus gastos durante la temporada festiva.

Además, los servicios de streaming como HBO Max presentan planes accesibles para suscriptores nuevos y antiguos antes del 30 de noviembre. Las plataformas de conectividad como Picu continúan operando como alternativas para quienes buscan productos internacionales. La temporada de compras se extenderá hasta principios de diciembre, marcando un cierre comercial intenso para el último trimestre del año.