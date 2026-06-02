Bizarrap y Migue Granados se suman al doblaje de Toy Story 5

El músico argentino Bizarrap y el comediante Migue Granados confirmaron su participación en la quinta entrega de la saga animada, que se estrena el 17 de junio. Además, se lanza una canción original inspirada en la película.

La quinta entrega de la saga Toy Story es una de las más esperadas del año. Con fecha de estreno prevista para el 17 de junio, la película promete sorprender a los fanáticos con nuevas aventuras de los queridos juguetes.

Una de las novedades más emocionantes es la participación del músico argentino Bizarrap, quien confirmó que formará parte del doblaje tanto para Latinoamérica como para España. En sus redes sociales, Bizarrap expresó su felicidad y compartió una reflexión sobre los lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que a uno le gusta, en referencia a su capítulo 42 en Instagram.

Aunque no se han revelado detalles sobre el personaje que interpretará, el productor musical mostró su fanatismo por la saga al posar con una zapatilla que lleva la sigla BZRP en la suela, en clara alusión a la bota de Woody con el nombre Andy. Otro músico que se suma al elenco es el puertorriqueño, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente, pero según la prensa especializada, compartirá una escena con Bizarrap.

Recientemente, el argentino respondió preguntas de sus seguidores en Instagram, quienes le pidieron una nueva BZRP Music Session, aunque él evitó dar detalles sobre futuros lanzamientos. Además, otra celebridad argentina, Migue Granados, también se une a la película interpretando a un personaje nuevo caracterizado por ser miedoso, paranoico y con pánico a los avances tecnológicos. Migue Granados describió su participación como muy eufórica, y destacó que su personaje llega a hablar con Woody, algo que lo tiene emocionado.

En sus redes, el comediante expresó que después de toda una vida rompiendo las bolas con Toy Story, finalmente participará en la quinta entrega, y confesó estar enloquecido por la oportunidad. Por otro lado, la cantante estadounidense ha lanzado una canción original titulada I Knew It, I Knew You, que se podrá escuchar a partir de este viernes.

Esta canción está dedicada a los juguetes que han sido parte de su infancia, desde que tenía cinco años y vio la primera película de Toy Story. La artista escribió en Instagram su emoción por colaborar con la franquicia, destacando su amor por los personajes. La producción musical promete ser un éxito, sumándose a la banda sonora de la película.

Mientras tanto, los fanáticos esperan con ansias más noticias sobre el reparto y la trama, que aún se mantiene en secreto. Sin duda, Toy Story 5 se perfila como un evento cinematográfico que reunirá a grandes talentos de la música y el entretenimiento, y que seguramente emocionará a jóvenes y adultos por igual. La combinación de voces reconocidas y la nostalgia de la saga aseguran una experiencia inolvidable en los cines.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, la expectativa sigue creciendo, y cada nuevo anuncio genera revuelo entre los seguidores de la franquicia. No cabe duda de que esta quinta parte buscará superar las expectativas y ofrecer una historia fresca pero fiel al espíritu de Toy Story





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