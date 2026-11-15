Biografías históricas: Desde la Máquina de River hasta el ARA San Juan

Repaso histórico de figuras clave y eventos notables en Argentina y el mundo, abarcando deporte, literatura, crimen y tragedia naval en fechas específicas.

El 19 de noviembre es una fecha significativa en la crónica histórica argentina e internacional, marcada por la conmemoración de nacimientos de figuras legendarias y eventos que dejaron una huella profunda en la cultura, el deporte y la sociedad. Este día resuena con la memoria de leyendas del fútbol como Adolfo Pedernera, pioneros de la literatura como James Graham Ballard y ganadores de distinciones máximas como Adolfo Bioy Casares.

Además de celebrar la vida de personalidades artísticas, la fecha también recuerda tragedias nacionales que marcaron el tejido social, como la desaparición del submarino ARA San Juan, y momentos literarios decisivos, incluyendo el impacto de obras de ficción basadas en crímenes reales. La convergencia de estos elementos convierte al 19 de noviembre en un punto de inflexión para comprender la evolución cultural de las últimas décadas.

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El legado de Adolfo Pedernera y La Máquina

Adolfo Pedernera, nacido el 19 de noviembre de 1918, se consolidó como el ícono máximo de River Plate durante la década de los cuarenta. Como integrante fundamental de la célebre delantera conocida como La Máquina, su influencia en el fútbol fue tan vasta que trascendió las fronteras argentinas. Su trayectoria deportiva vio un giro drástico en 1948 cuando la huelga de jugadores lo obligó a emigrar a Colombia para continuar su carrera profesional.

Pedernera regresó a la Argentina posteriormente para culminar su etapa como futbolista en el club Huracán. Su capacidad de liderazgo también lo llevó a dirigir selecciones nacionales, destacándose su paso como técnico de la Selección de Colombia durante el mundial de Chile. En el plano clubista, entrenó al Boca Juniors campeón de 1963, equipo que ese mismo año alcanzó la final de la Copa Libertadores.

Su gestión continuó en la Selección Argentina, donde estuvo a cargo de las eliminatorias para el mundial de México 70, campaña que no logró la clasificación. Pedernera falleció en 1995, dejando atrás un legado de belleza táctica y humanismo deportivo que perdura en la memoria colectiva del fútbol sudamericano.

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Hitos literarios: Bioy Casares y la novela de no ficción

En el ámbito de las letras, el 19 de noviembre de 1990 marcó un hito histórico cuando el escritor argentino Adolfo Bioy Casares fue galardonado con el Premio Cervantes. Con 76 años de edad, Bioy Casares se convirtió en el tercer autor argentino en recibir esta máxima distinción de las letras en lengua española, sumándose al selecto grupo de Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato.

La entrega oficial del premio se realizó el 23 de abril de 1991 en la Universidad de Alcalá de Henares, de manos del rey Juan Carlos I, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Bioy Casares es reconocido por obras maestras como La invención de Morel, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo y Dormir al sol, textos que definen el realismo mágico y la fantasía intelectual.

Paralelamente, la fecha también evoca el caso criminal que inspiró una obra literaria revolucionaria. En 1959, Perry Smith y Dick Hickcock cometieron un cuádruple crimen en Holcomb, Kansas, asesinando a la familia Clutter. Este evento atrajo la atención de Truman Capote, quien entrevistó a los reos y publicó en 1966 A sangre fría.

La publicación de esta obra, un año después de la ejecución de los asesinos, se considera la creación del género de la novela de no ficción. La precisión periodística y la narrativa literaria de Capote demostraron cómo los hechos reales pueden estructurarse con la potencia dramática de la ficción clásica.

Reconocimientos culturales y científicos del 19 de noviembre

La cultura y la ciencia también tienen figuras destacadas asociadas a esta fecha. Daniel Barenboim nació el 19 de noviembre de 1942 en Buenos Aires, debutando como pianista en el Teatro Colón en 1950. Se instaló en Israel en 1952 y se convirtió en una de las figuras de mayor relieve en la música clásica mundial, formando la Orquesta West-Eastern Divan que reúne a músicos árabes e israelíes.

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Barenboim, ciudadano israelí y palestino, estuvo casado con la cellista Jacqueline du Pré. A semanas de cumplir 80 años, anunció su retiro debido a una dolencia neurológica, cerrando una carrera que definió generaciones de intérpretes. Por otro lado, el 19 de noviembre de 1945 se anunció que Gabriela Mistral, nacida Lucila Godoy en 1889, ganaba el Nobel de Literatura, siendo la primera persona de América Latina en recibir el galardón.

Mistral, autora de Desolación, Tala y Lagar, murió en 1957, dejando un legado poético que trasciende fronteras. La fecha también se celebra como el Día Mundial sin Alcohol, el Día Internacional de la Química y, en Argentina, el Día de la Educación Técnica, uniendo la reflexión social con el reconocimiento académico.

Tragedias y eventos que marcaron la historia reciente

El 19 de noviembre de 2017 recuerda la tragedia del submarino ARA San Juan, que desapareció al salir de Tierra del Fuego con rumbo a Mar del Plata. La tripulación estaba compuesta por 43 hombres y una mujer. Desde Viena, el organismo de energía atómica de las Naciones Unidas detectó una explosión submarina frente a la costa de Chubut, iniciando una búsqueda que involucró a 18 países durante dos semanas.

Un año después, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity, contratada por el gobierno de Mauricio Macri, halló los restos del submarino a 900 metros de profundidad. Este descubrimiento permitió clarificar las causas del hundimiento y cerró un capítulo doloroso para la Armada Argentina y el país entero.

En 2020, el expresidente Macri y su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, resultaron imputados por el hundimiento, evidenciando las consecuencias legales y políticas de la gestión del conflicto. Además de eventos contemporáneos, la fecha conmemora a Raúl Porchetto, nacido en 1949, pionero del rock argentino.

Porcheto publicó su primer disco, Cristo Rock, en 1972, con la colaboración de un joven Charly García. Más tarde formó Porsuigieco junto a García, Nito Mestre y León Gieco, editando éxitos como Reina Madre y Metegol. Porchetto sigue en actividad, habiendo colaborado con músicos como Pedro Aznar y Alejandro Lerner, consolidando su lugar como un pilar de la música nacional.