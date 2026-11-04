Biografía de Jorge Luis Borges agota entradas y confirma cartel extendido en Buenos Aires

El documental de Mariano Llinás sobre Jorge Luis Borges agotó entradas para noviembre. Con 324 minutos, la película se exhibirá en Malba tras el éxito en festivales internacionales como Venecia y Valladolid.

La película documental Biografía de Jorge Luis Borges, dirigida por Mariano Llinás, ha confirmado rápidamente su estatus como uno de los eventos cinematográficos más significativos del año en Argentina. Menos de veinticuatro horas después de habilitar la venta anticipada este martes, se agotaron todas las entradas programadas para el primer mes de proyecciones. Este agotamiento masivo evidencia el alto interés del público en una obra que ha sido ampliamente aclamada en el circuito internacional de festivales.

Agotamiento total y extensión única del metraje

La demanda inmediata de entradas ha dejado sin disponibilidad los espacios para las funciones programadas el 8, 15, 22 y 29 de noviembre. La duración inusual de la obra, que suma un total de 324 minutos, no ha funcionado como una barrera para los espectadores. Por el contrario, esta extensión de cinco horas y media se ha convertido en un factor de atracción clave. Las proyecciones se dividen en tres partes distintas, separadas por dos breves intervalos que permiten al público asistir a la experiencia completa en el auditorio del Museo Latinoamericano de Arte de Buenos Aires (Malba).

Also read La Cámara Federal rechazó la libertad condicional de Jorge Exequiel Acosta por crímenes en La Perla

La primera convocatoria garantiza una continuidad prolongada en cartelera para esta nueva producción de El Pampero Cine. La ubicación exacta del estreno principal es el auditorio del Museo Malba, situado en la Avenida Figueroa Alcorta número 3415. La confirmación de estas fechas asegura que la obra estará disponible para un amplio espectro de espectadores durante todo el mes de noviembre, consolidando una programación estable y sostenida.

Reconocimiento internacional y trayectoria en festivales

La llegada de la película a las salas porteñas viene precedida por una cosecha extensa de elogios en los principales festivales globales. Biografía de Jorge Luis Borges realizó su estreno mundial a principios de septiembre, fuera de competencia, en el 83 Festival de Venecia. Allí fue presentada dentro de la sección Venice Open, marcando el inicio de su recorrido internacional. Desde entonces, la obra ha recorrido las carteleras más prestigiosas del mundo, incluyendo los festivales de Toronto, Nueva York y Londres.

Advertisement

Además de las sedes norteamericanas y europeas, la película se presentó en la Viennale de Austria y, más recientemente, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid en España. En esta última convocatoria, la obra de Llinás logró conquistar el Premio Especial de la sección Tiempo de Historia. Este reconocimiento institucional refuerza la calidad técnica y narrativa del documental, situándolo como una pieza fundamental del cine argentino contemporáneo.

Origen documental y colaboración con Ernesto Montequín

La concepción original del proyecto nació como un encargo específico para registrar la colección de escritos y memorabilia borgiana. Esta vasta colección fue transferida desde la Fundación San Telmo al Institute for Studies of Latin American Arts (Islaa) en Estados Unidos. La curaduría de esta transferencia estuvo a cargo del coleccionista, ensayista y traductor Ernesto Montequín. Como experto conocedor de la obra del autor de El Aleph, Montequín se convirtió en una figura central del relato visual que Llinás construyó.

Mariano Llinás explicó que la intención inicial cambió radicalmente durante el proceso creativo. Según sus propias palabras, la idea pasó de ser una película sobre Borges a convertirse en una biografía sostenida por papeles y objetos. El director argumentó que hacer una biografía en cine es muy difícil salvo que se opte por la ficción tradicional, pero que la idea de una biografía en sentido literario en el cine es viable. La obra se presenta como una respuesta audaz a esta dificultad, utilizando el material documental como eje narrativo principal.

Estrenos paralelos y proyecciones regionales

El calendario de proyecciones incluye eventos especiales fuera de la sede principal en Buenos Aires. El 5 de noviembre, a las 16:00 horas, habrá una proyección especial en Mar del Plata. Esta función se llevará a cabo en el Teatro Enrique Carreras, ubicado en la calle Entre Ríos 1824, dentro de la jornada de apertura de la tercera edición de Fuera de Campo. Este espacio alternativo de cine nacional coincide con el Festival Internacional de Cine de esa ciudad costera.

Advertisement

Además de estos eventos, la película estará disponible en la localidad bonaerense de Adrogué. A partir del 15 de noviembre, se proyectará todos los domingos a las 16:00 en el Cine Pixel. Esta extensión geográfica permite que audiencias de diferentes regiones accedan a la obra, complementando la programación principal en el museo porteño y cerrando un año que recuerda las cuatro décadas exactas del fallecimiento del escritor en Ginebra, ocurrido el 14 de junio de 1986.