Bioferia 2026: El Consumo Sustentable Gana Terreno en Argentina

La séptima edición de Bioferia consolidó su posición como el principal evento de consumo sustentable en Argentina, reuniendo a miles de personas y destacando proyectos innovadores que promueven la economía circular y nuevos hábitos de consumo. La feria exhibió casos como Cheaf, Caos y Fluye, que demuestran el creciente interés por alternativas más responsables con el medio ambiente.

La séptima edición de Bioferia 2026 reafirmó su posición como un evento clave para el consumo sostenible en Argentina. Durante tres días, el Hipódromo de Palermo congregó a más de 45.000 visitantes y a una amplia gama de proyectos innovadores dedicados a transformar la producción y el consumo, con un fuerte enfoque en la economía circular , la minimización de residuos y la adopción de nuevos hábitos de compra.

La feria exhibió una diversidad de iniciativas, desde grandes corporaciones hasta emprendimientos emergentes, ilustrando el creciente interés en prácticas más responsables con el medio ambiente. Tres casos particularmente destacados en Bioferia 2026 ofrecen una visión clara de cómo esta tendencia está ganando terreno: la aplicación Cheaf, la marca de indumentaria Caos y la empresa de fragancias Fluye.

Cheaf se presenta como una solución para el desperdicio de alimentos, operando bajo un modelo sencillo pero efectivo: ofrecer productos a precios reducidos que los comercios están a punto de desechar. La plataforma ya está activa en Argentina, Chile, México y Colombia, y tiene planes de expansión regional. Juan Ignacio Ronquillo, Project Manager de Cheaf, enfatizó que su objetivo va más allá de la rentabilidad, buscando activamente reducir el impacto ambiental al eliminar el desperdicio alimentario.

La aplicación ha establecido colaboraciones con supermercados y cafeterías en Argentina, con la intención de ampliar su red y fomentar un cambio en los patrones de consumo, ofreciendo una alternativa accesible y concreta. Paralelamente, el espíritu emprendedor juvenil se hizo presente en la Bioferia con la historia de Isabel Montanari, una joven de 20 años que creó su marca de ropa sostenible, “Caos”.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023, mientras aún cursaba el último año de la escuela secundaria. Inspirada por la industria textil de su ciudad natal, Pergamino, Isabel comenzó a visitar fábricas y a conocer los procesos de producción. Gracias a la apertura de los dueños de las fábricas, pudo acceder a descartes y retazos de tela que de otro modo serían desechados.

Con estos materiales, diseña prendas únicas, elaboradas a partir de diferentes tipos de jeans, buscando que cada pieza refleje la individualidad de quien la usa. La Bioferia también dio visibilidad a emprendimientos familiares como Fluye fragancias, liderado por Claudio Suárez y su familia. Tras el impacto negativo de la pandemia en su negocio de restauración en el centro de Buenos Aires, decidieron reinventarse y mudarse a Capilla del Señor, donde iniciaron un nuevo proyecto centrado en aromas sostenibles.

Su línea de productos se caracteriza por el uso de materiales reutilizables y de bajo impacto ambiental, como vidrio y madera, y promueven el sistema de recarga de velas para prolongar la vida útil de los envases. Claudio Suárez destacó que existe una creciente conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Para ellos, participar en la Bioferia fue una oportunidad no solo comercial, sino también simbólica, permitiéndoles conectar con un público interesado en sus productos y valores.

Tanto Isabel Montanari como la familia Suárez, y el equipo de Cheaf, coincidieron en que los consumidores están valorando cada vez más las propuestas sostenibles. La sostenibilidad, que a menudo se asociaba con un nicho de mercado o un estilo de vida “cool”, está mostrando signos de una mayor aceptación y adopción generalizada. El desafío actual radica en hacer que estas alternativas sean accesibles y competitivas para llegar a un público más amplio.

Bioferia se posiciona como un espacio donde la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se materializa en propuestas concretas, demostrando que el cambio no solo depende de las grandes marcas, sino también de los emprendimientos que están escalando y encontrando su lugar en el mercado. La clave está en que estas iniciativas puedan mantenerse y crecer, ya que existe una demanda creciente y un consumidor más informado y dispuesto a probar nuevas opciones.

El objetivo a futuro es que el consumo sostenible deje de ser una elección ocasional y se convierta en un hábito arraigado, con un impacto positivo tanto en el mercado como en el medio ambiente





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