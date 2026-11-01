Binance pierde 6300 millones en hackeo masivo, el mayor de la historia

Binance sufre el robo cripto más grande de la historia con 6300 millones de dólares. El ataque explotó vulnerabilidades humanas y de permisos, no la criptografía, sacudiendo todo el mercado global.

La plataforma de compraventa de criptomonedas más importante del mundo, Binance, sufrió el robo financiero más grande en la historia del sector. El ataque cibernético ocurrió el jueves por la tarde y se ejecutó con una velocidad alarmante. En un lapso de apenas veinte minutos, los atacantes lograron sacar fondos de las billeteras de la empresa a través de diez blockchains distintas. La compañía calculó el daño total en la asombrosa cifra de 6300 millones de dólares.

Historial y Magnitud del Hackeo

Esta cifra representa una catástrofe sin precedentes, siendo cuatro veces mayor que el récord anterior establecido por el robo a Bybit en 2025. Además, la pérdida equivale a casi el triple de todo lo robado en el mundo de las criptomonedas durante todo lo que llevábamos de año. La magnitud del incidente ha sacudido los cimientos de la industria, que durante años prometió un sistema de pagos sin entidades financieras ni intermediarios, protegido únicamente por la criptografía. Esa promesa se volvió completamente esotérica con este suceso.

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Vulnerabilidades Humanas y Controles

Según la primera explicación proporcionada por Binance, la puerta de entrada del hackeo fue la computadora portátil de uno de sus ingenieros. Desde ese punto, el atacante infiltró los sistemas internos y ordenó retiros como si fuera la propia empresa autorizando las transacciones. Al día siguiente, la plataforma reconoció haber encontrado otras fallas en su sistema. El punto real de la vulnerabilidad técnica quizás nunca se conozca a ciencia cierta. Binance aseguró que no se filtraron las claves privadas de sus billeteras, lo que significa que la criptografía aparentemente no fue vulnerada. Lo que habría fallado fueron los controles sobre los permisos de uno de sus ingenieros.

Contexto de Seguridad y Advertencias

Un día antes del robo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, había publicado en la red social X un consejo básico de seguridad: no abrir enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos, aunque parezcan venir de alguien conocido. Elon Musk le respondió en ese momento con emojis de risa. Después del hackeo, Zhao le pidió a Musk que dejara de burlarse y le recordó que Binance aportó 500 millones de dólares en la compra de Twitter. En un robo de más de seis mil millones de dólares, resulta difícil pensar que el único punto de fallo fue la laptop de una persona.

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Impacto en el Mercado Global

Los efectos se sintieron de inmediato en todo el mercado. El bitcoin cayó por debajo de los 77 mil dólares y las acciones de Coinbase bajaron casi un cinco por ciento. CoinDCX, la mayor plataforma de la India, frenó las nuevas operaciones de futuros porque dependía de la liquidez de Binance. Grandes inversores empezaron a sacar fondos de otras plataformas y el banco Standard Chartered anticipó que las caídas pueden seguir. No hay pruebas de que la inteligencia artificial haya participado directamente en el robo, pero Zhao advirtió que la IA mejora los engaños a las personas.

Origen de Zhao y Congelamiento

Zhao nació en China en 1977, emigró de chico a Canadá y trabajó en un McDonald's antes de fundar Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable en Estados Unidos por no controlar el lavado de dinero y pasó cuatro meses preso. Hace un año, Donald Trump lo indultó. Según Forbes, su fortuna ronda los 110 mil millones de dólares, más que la de Bill Gates. Del total robado, unos 3000 millones quedaron congelados gracias a Tether y Circle, que bloquearon los fondos del atacante. Fue una decisión centralizada, justo lo que el mundo cripto prometía evitar.