Binah Deco cierra tres sucursales y liquida stock en Buenos Aires

La cadena de bazar y decoración Binah Deco anuncia el cierre de tres de sus seis sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, liquidando todo su stock y mobiliario a precios de remate. La empresa atribuye la medida a la caída del consumo y la creciente competencia, especialmente de bazares chinos y plataformas online.

La escena se repite con preocupante frecuencia en el panorama comercial: locales exhibiendo carteles de liquidación , anuncios de cierre inminente y precios rebajados drásticamente para agilizar la venta de stock. Esta vez, el ajuste ha alcanzado a Binah Deco , una reconocida cadena de bazar y artículos de decoración que había experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

La empresa se ve obligada a cerrar tres de sus seis sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por la debilitada capacidad de consumo y una competencia cada vez más feroz. Binah Deco, que llegó a operar con un total de siete locales y empleaba a más de 60 personas, está procediendo al cierre de sus establecimientos ubicados en las avenidas Cabildo 2193 (Belgrano), Santa Fe 2093 (Barrio Norte) y Sarmiento 2477 (Balvanera). Estos cierres se suman a un local que ya había cesado sus operaciones meses atrás en la avenida Rivadavia. Con estas medidas, la cadena ve reducida su presencia física a tres sucursales activas: Villa Urquiza (Avenida Olazábal 4976), Avenida Santa Fe 2623 y Avenida Corrientes 2536. Paralelamente, la empresa mantiene activo su canal de venta online, buscando así mitigar el impacto del cierre de sus puntos físicos. La estrategia de liquidación de stock es total. En los locales que están por cerrar, se ofrecen descuentos del 50% en la totalidad de los productos, una promoción que se extenderá hasta finales de abril. Sin embargo, la salida de Binah Deco del mercado no se limita únicamente a la mercadería. Según se ha podido constatar en los propios puntos de venta, la empresa está vendiendo también todo el mobiliario de sus locales, incluyendo estanterías, mostradores e incluso equipos de climatización. En uno de los locales intervenidos, un cartel detalla precios como mesas y mostradores a $200.000, bloques de estanterías de trastienda a $60.000, spots de luz a $15.000, ventiladores a $80.000, banquetas a $40.000 y escaleras a $20.000. Un equipo de aire acondicionado se ofrece a $980.000. Esta liquidación integral de activos, que incluye desde el mobiliario hasta los productos de bazar con precios altamente competitivos —como frascos de vidrio con tapa de madera desde $4.000, jarras térmicas por menos de $20.000, juegos de vasos o copas (x6) desde $12.000, platos desde $5.000, vajilla completa (16 piezas) a $80.000, cestos de basura a $20.000, floreros a $12.000, cafeteras desde $11.000 y bandejas desde $15.000—, además de una amplia gama de artículos de cocina, organización y decoración, sugiere un ajuste que va más allá de lo meramente comercial. Se trata de un retiro estructural de una parte significativa de su operación. Esta estrategia se alinea con una tendencia cada vez más palpable en el sector minorista, donde se prioriza la transformación rápida del inventario en liquidez inmediata, incluso si esto implica sacrificar márgenes de ganancia. El caso de Binah Deco representa un giro notable para una marca que, fundada en 2014 como un modesto negocio mayorista, supo capitalizar el auge del consumo de artículos para el hogar. Su propuesta, centrada en el diseño, una estética inspirada en plataformas como Pinterest y precios accesibles complementados con planes de cuotas sin interés y promociones, le permitió ganar terreno rápidamente. La marca consolidó su presencia en redes sociales, colaboró con influencers y expandió su red de locales en la Ciudad, apostando por ubicaciones estratégicas en avenidas principales. Su diferenciación inicial radicó en la oferta de productos importados con un diseño cuidado y un precio de ticket medio accesible, una fórmula que resultó exitosa durante los periodos de mayor dinamismo económico. Sin embargo, el mismo modelo que impulsó su crecimiento ha comenzado a mostrar sus limitaciones. La apertura a la importación, que en su momento fue un punto fuerte, se convirtió en un arma de doble filo, facilitando el acceso de otros competidores al mismo tipo de mercadería, a menudo con estructuras de costos más eficientes y estrategias comerciales más agresivas. A esto se suma la coyuntural caída del consumo, que afecta de manera particular a rubros considerados no esenciales, como la decoración y el bazar, donde las compras suelen ser pospuestas. El contexto en el que se produce el repliegue de Binah Deco es más amplio y responde a una profunda reconfiguración del sector minorista. En los últimos años, los bazares de origen chino han pasado de ser una opción marginal a convertirse en actores predominantes del comercio urbano. Con locales de gran superficie, una elevada rotación de productos y precios que oscilan entre un 30% y un 50% por debajo de los comercios tradicionales, estos negocios operan bajo una lógica distinta: volumen de ventas, importación directa y márgenes de ganancia ajustados pero constantes. Su éxito no reside en el posicionamiento de marca o en la aspiracionalidad de sus productos, sino en la amplitud de su surtido y en su competitividad en precios. Este fenómeno, que ya ha alcanzado una escala nacional, se sustenta en diversos factores, como el relevo generacional dentro de la comunidad china, el establecimiento de vínculos comerciales directos con Asia y una estructura operativa ágil que permite adaptar rápidamente la oferta de productos. A esta dinámica se suma la irrupción de un competidor aún más disruptivo: las plataformas de venta directa desde China, como Temu, que llevan esta lógica de precios bajos al extremo. Al eliminar intermediarios y ofrecer envíos internacionales, estos sitios ejercen una presión significativa sobre toda la cadena de valor del comercio local. El resultado es un mercado cada vez más saturado de oferta para una demanda que no experimenta un crecimiento proporcional. En este escenario, los formatos intermedios, como cadenas de bazar con una importante inversión en locales físicos, elevados costos fijos y una estrategia basada en el posicionamiento de marca, se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad





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