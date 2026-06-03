Bill Payne, el futbolista viral del Mundial 2026 que jugó una memorable semifinal en el Mundial de Clubes 2014

El defensor neozelandés Bill Payne, ahora con 32 años, se volvió viral al ser el jugador con menos seguidores en Instagram del álbum del Mundial 2026. Su historia incluye una destacada actuación en el Mundial de Clubes 2014 con Auckland City frente a San Lorenzo, donde casi empató en semifinales. Hoy se prepara para debutar en un Mundial absoluto con Nueva Zelanda.

El futbolista neozelandés Bill Payne , actual defensor de la selección de Nueva Zelanda y del Wellington Phoenix, se convirtió en un fenómeno viral en los últimos días tras ser identificado como el jugador con menos seguidores en Instagram entre los participantes del álbum oficial del Mundial 2026 .

Sin embargo, su trayectoria incluye un momento destacado en el Mundial de Clubes de la FIFA 2014, cuando con apenas 20 años formaba parte del Auckland City, club de su país natal, y enfrentó a San Lorenzo de Almagro en las semifinales del torneo. En aquel encuentro, disputado en Marruecos, el equipo argentino, conocido como el Ciclón, se impuso por 2-1 en un partido dramático que se definió en el minuto 93 y luego en la prórroga.

Payne, que en ese entonces jugaba como mediocampista ofensivo o enganche y lucía el dorsal 8, tuvo una ocasión clara para empatar en el minuto 112, tras un rebote en el área, pero su remate raso se estrelló contra el poste derecho. Pese a la derrota, el Auckland City dejó una gran imagen y el joven Payne llamó la atención por su calidad técnica.

San Lorenzo avanzó a la final, donde cayó ante el Real Madrid por 2-0 en el Estadio de Marrakech. Desde aquella experiencia, Payne cambió su rol en el campo: evolucionó de un creador de juego a un defensa central o lateral derecho, consolidándose en ambas posiciones tanto a nivel de clubes como en la selección neozelandesa. Ahora, con 32 años, se prepara para vivir su primer Mundial absoluto.

Nueva Zelanda, ubicada en el Grupo G, debutará el 15 de junio ante Irán, luego enfrentará a Egipto el 21 y cerrará la fase de grupos contra Bélgica el 27. Previo al inicio de la Copa del Mundo, el equipo jugó un amistoso el martes, en el que Payne participó solo los primeros 45 minutos, y tendrá otra prueba clave el sábado frente a Inglaterra.

Este resurgimiento viral ha puesto los ojos en un jugador que, pese a no ser una estrella mediática, tiene una historia de perseverancia y adaptabilidad, representando el espíritu de lucha de un futbolista surgido de un país con poca tradición futbolística pero con creciente presencia en el escenario internacional





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