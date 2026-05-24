Bill Gates advierte sobre los riesgos del uso constante de celulares en la crianza digital de los niños

El magnate de Microsoft, Bill Gates, ha advertido sobre los riesgos del uso constante de celulares en la crianza digital de los niños, especialmente en su desarrollo cognitivo y social. Sugiere retrasar el acceso a smartphones hasta la mayoría de edad y mejorar la verificación de edad en redes sociales.

encendió el debate sobre la crianza digital al advertir que el uso constante de celulares amenaza la creatividad, la concentración y el desarrollo social de los niños. llegan en un momento crítico para las nuevas generaciones.

El magnate reveló que durante su carrera en Microsoft tomaba semanas de reflexión anuales en cabañas aisladas, práctica que considera "crucial" para su éxito. Su preocupación: cuando los chicos utilizan celulares a temprana edad, reciben una estimulación constante que reemplaza el tiempo de juego creativo y las interacciones socialesargumenta que el uso de gGates propone retrasar el acceso a smartphones hasta la mayoría de edad y mejor verificación de edad en redes sociales.

Pero la solución más ambiciosa implica reconstruir "la infraestructura de la infancia": que parques y espacios de juego vuelvan a ser alternativas atractivas frente a las pantallas.

"una llamada de atención" y "una hoja de ruta sobre cómo podemos cambiar de rumbo", sugiriendo que estamos ante una transformación fundamental en cómo las próximas generaciones desarrollarán su capacidad de concentración y pensamiento crítico. No será una gripe ni un nuevo virus | Bill Gates anticipó cómo surgirá la próxima pandemia que pondrá en peligro a la humanidad Para IT: Cumple años Bill Gates: cómo llegó a ser el más rico del mundo y por qué abandonó todo - Clone Para Religión: Cumple años Bill Gates: cómo llegó a ser el más rico del mundo y por qué abandonó tod





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