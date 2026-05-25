Biden dice que Arabia Saudita y Catar deben adherirse al acuerdo con Irán o no formar parte de él

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que las negociaciones con Irán han alcanzado un punto muerto y ha advertido que si Arabia Saudita y Catar no se adhieren al acuerdo, no deberían formar parte de él. Biden ha destacado que la adhesión de estos países convertiría cualquier entendimiento con Irán en un acontecimiento histórico y ha destacado los acuerdos de normalización entre Israel y los países árabes firmados durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos , Joe Biden , ha asegurado que las negociaciones con Irán han alcanzado un punto muerto y ha advertido que si Arabia Saudita y Catar no se adhieren al acuerdo, no deberían formar parte de él, ya que demostraría mala intención.

Biden ha destacado que la adhesión de estos países convertiría cualquier entendimiento con Irán en un acontecimiento histórico y ha destacado los acuerdos de normalización entre Israel y los países árabes firmados durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca





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