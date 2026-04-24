BID Alerta sobre el Estancamiento de la Productividad en América Latina por Falta de Competencia

Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la falta de competencia y el exceso de regulaciones están frenando el crecimiento económico y aumentando la desigualdad en América Latina. El estudio propone reformas para impulsar la competitividad y mejorar la productividad.

Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) revela un preocupante estancamiento en la productividad de América Latina , atribuyéndolo a una falta de competencia exacerbada por un exceso de regulaciones.

El estudio, titulado “Mercados y desarrollo”, identifica esta situación como un “freno silencioso” que impacta negativamente en los salarios reales, los precios de bienes esenciales y la productividad general de la región. Según el BID, si los países de América Latina y el Caribe lograran aumentar la competitividad de sus mercados, podrían incrementar su PIB per cápita en un 11% y reducir la desigualdad en un 6%.

La investigación destaca una marcada diferencia con las economías desarrolladas, donde la competencia impulsa la asignación eficiente de recursos. En contraste, los mercados latinoamericanos se caracterizan por una alta concentración y cartelización, permitiendo a las empresas operar con márgenes de precio significativamente más altos – un 15% superior a los países avanzados. Esta ineficiencia se traduce en una menor proporción del valor generado que llega a los trabajadores.

Mientras que en las economías del primer mundo los trabajadores reciben en promedio 82 centavos por cada dólar producido, en América Latina esta cifra se reduce a 50 centavos, y en Argentina, aunque con datos más complejos, se estima en 73 centavos. El informe también señala una estructura empresarial desequilibrada, con un 95% de las empresas empleando al 57% de la fuerza laboral, mientras que las empresas más productivas, con más de 50 empleados, representan solo el 1% de las firmas y el 20% del empleo.

Un aspecto crucial del análisis se centra en el papel del Estado como generador de barreras a la competencia. El BID advierte que las regulaciones, a menudo diseñadas con buenas intenciones, son frecuentemente capturadas por grupos de interés que buscan proteger sus rentas y bloquear la entrada de nuevos competidores.

Estas regulaciones pueden dificultar la creación de nuevas empresas, limitar su crecimiento o imponer costos excesivos a las existentes, creando lo que se conoce como el “missing middle”: la ausencia de empresas medianas que suelen ser un motor importante de empleo de calidad. El costo regulatorio no se limita a los aspectos financieros, sino que también incluye tiempo y burocracia.

El informe cita como ejemplo el impacto negativo de las declaraciones juradas anticipadas para importaciones en Argentina, que condujeron a criterios de aprobación arbitrarios y un aumento generalizado de precios debido a la escasez de oferta. Durante la presentación del informe, un panel de debate con la participación de representantes del BID, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), la Fundación FIEL y el ITBA, aportó diversas perspectivas sobre la situación.

Mariana Schoua, de Amcham, enfatizó la necesidad de apertura económica para fomentar la competitividad, recordando los beneficios de la liberalización del sector eléctrico en los años 90. Santiago Urbiztondo, de la Fundación FIEL, advirtió sobre la informalidad como un factor distorsionador de la competencia en Argentina, destacando la importancia de un contexto institucional sólido y una política macroeconómica consistente.

Andrés Agres, del ITBA, vinculó la falta de competencia con la lenta adopción de tecnologías digitales y las regulaciones que dificultan la actualización de los planes de estudio universitarios. El informe del BID subraya la urgencia de abordar las barreras a la competencia en América Latina para impulsar el crecimiento económico y reducir la desigualdad.

La falta de competencia no solo afecta a los consumidores a través de precios más altos, sino que también limita las oportunidades para los trabajadores y las empresas. La solución, según el BID, pasa por una reforma regulatoria integral que elimine las barreras de entrada, promueva la competencia y fomente la innovación.

Esto implica revisar y simplificar las regulaciones existentes, fortalecer las instituciones encargadas de la defensa de la competencia y promover la transparencia en los procesos de toma de decisiones. El gobierno argentino, representado por Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción, presentó su hoja de ruta para abordar estos desafíos, destacando la importancia de un enfoque integral que combine reformas estructurales con políticas macroeconómicas sólidas.

El informe del BID sirve como un llamado de atención para los países de la región, instándolos a tomar medidas concretas para liberar el potencial de sus economías y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La competitividad no es solo un objetivo económico, sino también un imperativo social que requiere un compromiso firme por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad en su conjunto.

La superación de este “freno silencioso” es esencial para construir un futuro más próspero y equitativo para América Latina





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