El exdelantero Ricardo Fuertes respalda públicamente a Martín Ponzio en su desempeño como DT de River Plate, reforzando la confianza en el cuerpo técnico durante el actual ciclo.

El exdelantero Ricardo Fuertes, conocido popularmente como "Bichi", emitió un mensaje de apoyo público hacia el entrenador Martín Ponzio mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Esta iniciativa llega en un momento estratégico para el cuerpo técnico, justo después de que Ponzio defendiera su gestión actual frente a los medios de comunicación. El gesto busca transmitir confianza ante la posible especulación sobre el futuro del técnico en el banquillo de Núñez.

Respaldo desde la intimidad del club

La publicación acompañó una fotografía en la que tanto Fuertes como Ponzio aparecían sonrientes, simbolizando la unidad interna del plantel. Este respaldo nace directamente desde el entorno interno del club, donde las relaciones personales juegan un papel fundamental. La imagen refleja la conexión histórica entre ambos, quienes han compartido múltiples éxitos a lo largo de los años dentro de la institución.

Also read Instituto confirmó dónde recibirá a River: la estadística que mantiene alerta a Ponzio

Martín Ponzio tomó la decisión de hablar con los micrófonos para justificar su trabajo tras dirigir Once partidos al frente del equipo. Esta claridad institucional busca contrarrestar el ruido mediático generado por la eventual posibilidad de que Ramón Díaz regrese a la dirección técnica. El apoyo explícito de figuras con la trayectoria de Bichi Fuertes fortalece la posición del actual entrenador ante esta incertidumbre.

Trayectoria y vínculo histórico con el club

Ricardo Fuertes continúa vinculado activamente con el proyecto deportivo de River Plate desde su rol como habitual centrodelantero del equipo Senior. A sus 53 años, el atacante sigue participando en los torneos que se disputan en Ezeiza, contribuyendo al ambiente de camaradería del club. En el predio de Cantilo, Fuertes infla redes rodeado de estrellas e ídolos de la Banda, manteniendo su influencia positiva en la institución.

Advertisement

La relación entre Fuertes y Ponzio es profunda y se remonta a décadas de triunfos compartidos. Fue un ladero histórico de Chori Ponzio durante las conquistas del ciclo liderado por Marcelo Gallardo. Asimismo, ambos trabajaron juntos en el exitoso ascenso de 2012, un logro fundacional para la estructura actual del primer equipo. Esta lealtad demostrada a lo largo del tiempo refuerza la seriedad del respaldo actual.

Experiencia técnica y legado deportivo

Bichi Fuertes posee un conocimiento profundo de la gestión deportiva al haber realizado el curso de director técnico hace algunos años. Su experiencia en el banquillo incluye pasos al frente de diversos equipos y un breve interinato de cinco partidos en Colón durante el año 2018. Esta formación académica y práctica le otorga una perspectiva única para entender los desafíos que enfrenta Ponzio en su actualidad.

En Colón, Fuertes se consolidó como el máximo artillero del elenco durante el periodo comprendido entre mediados de 2002 y mediados de 2003. Durante esta etapa, convirtió 16 goles, demostrando una eficacia goleadora excepcional. Su mejor versión se hizo evidente en el primer semestre de 2003, cuando participó en 16 de las 19 fechas del campeonato.

Durante ese semestre de 2003, el histórico atacante anotó seis tantos, destacándose como una figura clave en la ofensiva del club santafesino. Hoy, desde su posición en el equipo Senior de River Plate, Fuertes sigue empujando el barco del León en Núñez con la misma pasión. Su intervención pública suma autoridad y experiencia para sostener al actual cuerpo técnico en tiempos de presión mediática.