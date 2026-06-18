Betis flexibiliza postura por Deossa; River Plate negocia por Almada y Simeone sin avances

El Real Betis ha cambiado su posición en las negociaciones por el centrocampista colombiano Deossa, dispuesto ahora a vender solo un porcentaje. Mientras tanto, River Plate continúa sin concretar las fichas de Santiago Almada y Giovanni Simeone debido a diferencias económicas con Atlético de Madrid y Torino respectivamente.

El Betis ha modificado su postura en las negociaciones por el volante central colombiano Deossa , pasando de exigir la venta del 100% de sus derechos a estar dispuesto a negociar solo un porcentaje.

Inicialmente, el club sevillano rechazó una oferta de River Plate por la mitad de los derechos económicos y federativos, que ascendía a 5 millones de euros. Sin embargo, fuentes en España indican que ahora el Betis busca un acuerdo por 7 millones de euros por el 60% de la ficha, con un 20% adicional a pagar obligatoriamente en el futuro.

Deossa, de 26 años y 1,85 metros, destacó en el último Mundial de Clubes con Rayados de Monterrey, lo que le permitió fichar por el Betis por más de 12 millones de euros. No obstante, su adaptación al fútbol europeo no ha sido sencilla y sus números no han cumplido las expectativas de rentabilidad. River Plate, por su parte, está interesado en recuperar al jugador y ya ha tenido contactos con el club español.

En otro orden, las negociaciones entre River Plate y Atlético de Madrid por el extremo uruguayo Santiago Almada continúan estancadas. El Atlético solo estaría dispuesto a vender el 50% de los derechos del futbolista por 20 millones de euros, un monto que superaría el tope que River está dispuesto a desembolsar.

Además, el contrato que el jugador firmaría con el club argentino debería ser superior a los 3 millones de euros anuales. Almada, de 25 años y formado en Vélez Sarsfield, ha sido identificado como una pieza clave para el futuro del equipo.

Aunque ya hubo un encuentro entre el representante de Almada, Agustín Jiménez, y el presidente del Atlético, Miguel Gil, y se habría alcanzado un acuerdo verbal, River debe acelerar para cerrar una operación que rondaría los 13 millones de dólares, lejos de la cláusula de rescisión de 15 millones que figura en su contrato. Finalmente, las conversaciones por Giovanni Simeone, delantero del Torino y hijo del entrenador Diego Simeone, también presentan obstáculos significativos.

El Torino compró a Gio Simeone en agosto del año pasado por 8 millones de euros y ahora espera recibir una cantidad superior a esa inversión, dado que su contrato se extiende hasta junio de 2028. El presidente del club italiano, Urbano Cairo, insiste en que solo aceptará liberar al jugador por el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 15 millones de euros.

Desde River Plate, en cambio, sostienen que el monto máximo que pueden invertir es de 10 millones de euros. La diferencia entre las pretensiones del club italiano y la capacidad del club argentino parece amplia, por lo que la operación permanece sin avances notables





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