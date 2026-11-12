Bertulazzi y la fuga de San Telmo: claves de la operación policial

Se revelan detalles sobre la evasión de Bertulazzi en San Telmo, la intervención de la PFA en Defensa y el contexto legal que motivó la operación de captura.

La Policía Federal Argentina (PFA) reanudó sus operaciones en el departamento ubicado en Defensa al 600, el mismo lugar asociado con el prófugo Bertulazzi. Esta acción policial se produce en el marco de la investigación por la fuga ocurrida en San Telmo, un evento que ha generado un intenso escrutinio sobre la seguridad del sistema judicial y la capacidad de las fuerzas de seguridad para contener a los buscados.

Detalles de la fuga y el descubrimiento

La evasión fue descubierta el 10 de noviembre durante el cambio de guardia de los efectivos policiales encargados de vigilar el departamento. Bertulazzi logró salir sin ser detectado en ese momento crítico. Según los informes, aparentemente habría envuelto un tensiómetro junto con carne de cerdo para alterar las mediciones y engañar a los controles de seguridad. Posteriormente, caminó por Bolívar y logró alejarse del lugar, iniciando un itinerario que ha mantenido a las autoridades en constante estado de alerta.

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Estrategia legal y recursos judiciales

Antes de su desaparición, Bertulazzi contaba con una última carta de presentación en sus disputas legales. El martes 3 de este mes, una semana antes de la fuga, se dio a conocer un recurso dictado por la Sala V de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Este fallo fue integrado por los jueces Guillermo F. Treacy, Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Moran a comienzos del mes pasado. Su pareja, según los documentos presentados, pagó la tasa para iniciar este recurso mediante una transferencia de $1,4 millones, lo que evidencia la complejidad y el costo de los procesos judiciales previos a su evasión.

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Reacciones legales y críticas al sistema

Rodolfo Yanzón, abogado defensor, ha expresado públicamente su postura sobre la situación. Yanzón calificó la decisión de una serie de violaciones a derechos esenciales, tanto del gobierno como del sistema judicial. Sus comentarios buscan contextualizar la lucha legal que sostenía su cliente, planteando que las acciones tomadas no solo afectaron al individuo, sino que revelaron fallas estructurales en la administración de justicia argentina.

Contexto histórico y situación actual

Bertulazzi, vinculado a la banda Génova de las Brigadas Rojas, fue condenado en ausencia a 27 años de prisión. Esta sentencia se debe a su pertenencia al grupo y su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa en 1977. Llegó a Argentina en el 2002 y obtuvo el estatus de refugiado político en el 2004, una condición que fue revocada en el 2024 cuando volvió a quedar detenido. Ahora, el Ministerio de Seguridad ha activado protocolos para rastrearlo, y se solicita información pública a la comunidad para auxiliar en su localización.