Berlenga enfrentará a River en la Copa Argentina

River tiene la oportunidad de avanzar a la final de la Supercopa Internacional si gana a Belgrano en la Copa Argentina, mientras que Belgrano jugará su primera final en Primera División.

El ganador del primer lugar que enfrentará al campeón de la Copa Argentina accederá al final de la Supercopa Internacional . La transmisión oficial de la transmisión estará a cargo de las señales codificadas dea Rosario Central en el Monumental.

La Seleção se preocupa por un posible golpe en la fase clasificatoria para el Mundial de Estados Unidos, al que Jeremías Ledesma deberá asistir, tras anotar un penal en el primer tiempo contra Gonzalo Montiel, enfrentado al equipo que jugará su primera final de Primera División en la historia. Este será el enfrentamiento en el historial entre River y Belgrano, donde River se impuso por 4-0 en la ida en Córdoba y en la vuelta perdió 2-0 pero avanzó con un global de 4-2 favorable para el equipo azulgrana.

En aquella ocasión River se impuso por 2-1 y en la gran final River cayó por 3-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. River enfrentará a Belgrano en la final de la Copa Argentina y en un partido tenso de ida obtendrá un penal de Jeremías Ledesma a Gonzalo Montiel, mientras que en el complemento será recibido por una históricas en las que jugará la primera final de Primera División de algo,juega su primera final de Primera División en la histori





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