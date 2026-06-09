Berizzo critica la falta de comunicación de Talleres tras las negociaciones

Eduardo Berizzo cuestionó a la dirigencia de Talleres por no informarle cuando desistieron de contratarlo como entrenador, en medio de la búsqueda de reemplazo de Carlos Tevez.

Eduardo Berizzo , exentrenador de la Selección de Chile y reconocido técnico argentino, lanzó duras crítica s contra la dirigencia de Talleres de Córdoba luego de las conversaciones que mantuvieron para suceder a Carlos Tevez al frente del primer equipo.

En declaraciones a DSports Radio, el Toto manifestó su malestar por la falta de comunicación por parte del club cuando decidieron descartar su candidatura. Según Berizzo, los clubes suelen contactar a los entrenadores cuando están interesados, pero no tienen la cortesía de avisar cuando dejan de estarlo. Me gustaría que si me llaman para estar en competencia con otros, que también te llamen para decirte que no te eligen, expresó el estratega de 54 años, visiblemente molesto por la situación.

Talleres se encuentra en plena búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Carlos Tevez, quien dejó el cargo a principios de año. La dirigencia encabezada por Andrés Fassi evaluó varios nombres, entre ellos el de Berizzo, pero finalmente optó por otros candidatos.

Sin embargo, el hecho de no haber informado formalmente al entrenador sobre la decisión generó un malestar que Berizzo decidió hacer público. El Toto, que tiene una amplia trayectoria como asistente de Marcelo Bielsa y como técnico de clubes como Estudiantes de La Plata, O'Higgins y Celta de Vigo, consideró que esta práctica es común en el fútbol argentino y que perjudica tanto a los entrenadores como a los propios clubes.

El comentario de Berizzo pone de manifiesto una problemática recurrente en el fútbol: la falta de transparencia en los procesos de selección de entrenadores. Muchos técnicos han denunciado que los clubes los utilizan como moneda de cambio o como opción de relleno mientras negocian con otros candidatos. En este caso, Talleres no solo perdió la oportunidad de contar con un entrenador de jerarquía, sino que también se expuso a críticas públicas que afectan su imagen.

El equipo cordobés, que viene de una temporada irregular, necesita definiciones rápidas para encarar los próximos compromisos, pero la polémica con Berizzo podría complicar aún más la negociación con otros posibles reemplazantes. Mientras tanto, el nombre de Berizzo sigue sonando en otros clubes de la región, y el entrenador no descarta volver a dirigir pronto.

Sin embargo, su experiencia con Talleres le ha dejado una lección: es importante que los clubes respeten a los profesionales y mantengan una comunicación clara durante todo el proceso. No se trata solo de un tema de cortesía, sino de ética profesional, concluyó Berizzo, dejando en claro que su reclamo va más allá de un simple despecho. El fútbol argentino debe mejorar en estos aspectos si quiere atraer a los mejores talentos, tanto dentro como fuera de la cancha





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