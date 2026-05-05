Benjamín Vicuña y su inesperada obsesión por los hipopótamos

El actor Benjamín Vicuña reveló una curiosa fascinación por los hipopótamos durante su participación en el programa Otro día perdido, contando la historia de su colección de peluches y cómo surgió su interés por estos animales.

Benjamín Vicuña sorprendió a todos durante su participación en el programa Otro día perdido, emitido por eltrece este lunes. Si bien compartió reflexiones sobre sus retos personales y su vida sentimental, lo que realmente captó la atención del público fue su inusual y profunda fascinación por los hipopótamos .

El momento clave ocurrió cuando Mario Pergolini, el conductor del programa, decidió obsequiarle a Vicuña un hipopótamo de peluche, preguntándole de inmediato sobre el origen de su particular devoción por este animal semiacuático. Pergolini explicó que había recibido información sobre el gusto del actor por los hipopótamos e incluso sobre una posible colección. Vicuña, visiblemente contento con el regalo, reveló que en un momento llegó a poseer cientos de estos adorables muñecos de felpa.

La historia de cómo surgió esta afición es curiosa y se remonta a su adolescencia. Con una sonrisa, Vicuña admitió que la inspiración detrás de su interés por los hipopótamos fue una antigua novia.

“¿Tengo que contar por qué? ”, preguntó con picardía antes de revelar que esta joven poseía una cualidad que le recordaba al animal.

“Tuve una novia que tenía como un aire a un hipopótamo. Le mando un besito grande, estuvimos juntos cuando yo tenía 14 o 15 años. Cuando digo que tenía cara de hipopótamo, es como que tenía esa ternura”, explicó el actor, describiendo la dulzura que asociaba con el rostro de su ex pareja. La pasión de Vicuña por los hipopótamos no se limitó a la imagen de su novia.

Con el tiempo, su interés creció y comenzó a coleccionar los peluches. Su carrera en el teatro y la televisión contribuyó a alimentar su colección, ya que sus fans y colegas comenzaron a regalárselos al enterarse de su peculiar afición.

“Empecé a juntar y a juntar hipopótamos, incluso seguí juntando cuando terminaron las cosas con esa novia porque empecé a trabajar en teatro y televisión y, cuando trascendió mi fanatismo por los hipopótamos, empezaron a regalármelos”, relató Vicuña. Sin embargo, la historia de su colección de hipopótamos tuvo un final abrupto y doloroso. Una nueva relación sentimental desencadenó lo que Vicuña describió como un “exterminio” de su colección.

“Un día, una novia se enteró de que los hipopótamos eran de la otra, así que hubo un exterminio total. Desaparecieron todos, solo guardé tres que ahora los tienen mis hijos”, confesó el actor, lamentando la pérdida de sus adorados muñecos. A pesar de este revés, la fascinación de Vicuña por los hipopótamos no desapareció por completo, aunque sí se atenuó después de un viaje a Sudáfrica.

Durante su visita al país africano, el actor descubrió la verdadera naturaleza de estos animales, que dista mucho de la imagen tierna y adorable que había asociado con ellos en el pasado.

“Vas por la ruta y decís ‘qué lindos’, pero te advierten que no bajes del auto”, recordó Vicuña, revelando que aprendió que los hipopótamos son animales peligrosos y que es mejor admirarlos desde la distancia. La anécdota de los hipopótamos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista, demostrando la capacidad de Vicuña para sorprender y conectar con el público a través de historias personales y curiosas.

Su relato, lleno de humor y nostalgia, ofreció una mirada íntima a sus pasiones y experiencias, revelando un lado inesperado de su personalidad. La historia de su colección de hipopótamos, desde sus humildes comienzos inspirados en un amor adolescente hasta su trágico final a manos de una novia celosa, resonó en la audiencia, generando risas y empatía.

El viaje a Sudáfrica, que marcó un punto de inflexión en su percepción de los hipopótamos, añadió una capa de reflexión a la anécdota, mostrando cómo la experiencia y el conocimiento pueden transformar nuestras ideas preconcebidas. En definitiva, la confesión de Vicuña sobre su obsesión por los hipopótamos fue un ejemplo de cómo los detalles más inesperados pueden revelar mucho sobre la personalidad y la historia de vida de una persona





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