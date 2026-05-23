Benjamín, 19 años, fue hallado muerto en la zona ribereña del Paraná

Benjamín, un joven de 19 años, fue encontrado muerto en medio del monte Celulasa, cerca de la bajada Espinillo, en la zona ribereña del Paraná, justo en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. La víctima había sido asesinada y presentaba 20 puñaladas.

Los desgarradores ruegos por información sobre su hijo aun se pueden ver en diferentes redes sociales: Félix, el papá, y Cintia, la mamá, pidiendo en forma encarecida datos para hallar a.

Ambos hablan en medio de la congoja, buscando desesperadamente al chico de 19 años que estaba entusiasmado porque junto al padre salían adelante con la venta de pollos y, al mismo tiempo, pero todo quedó trunco. En el atardecer del jueves 14 de mayo, el cuerpo del joven fue hallado en medio del monte Celulosa, cerca de la bajada Espinillo, en la zona ribereña del Paraná, justo en el límite entre Granadero Baigorria (donde vivía) y Capitán Bermúdez.

Benja creció en el barrio Santa Rita de Baigorria, ciudad lindera con rosario. Allí lo crio su padre con la ayuda de los abuelos paternos, Rosa y Francisco. Cuando el chico tenía dos años, Cintia se fue a vivir a Italia. Cuentan sus allegados que siempre estuvieron en contacto y quede ley alentaba a su querido Rosario Central, disfrutaba de su familia, sus amigos y jugaba con sus perros y gatos.

Sus ojos marrones, su sonrisa compradora y su mirada pícara sobresalen en las fotos de sus redes sociales. El año pasado Cintia estuvo en Argentina. Allí coincidieron con Benja que lo mejor era que terminara el secundario antes de viajar. El último miércoles 13 al mediodía, cuando se desconocía el paradero del muchacho desde hacía más de cien horas, la mujer aterrizó en Ezeiza y llegó por la tarde a Granadero Baigorria para pedir por la aparición de su hijo.

La víctima sufrió 20 puñaladas y no descartan que el cuerpo haya sido guardado en frío antes de su hallazgo. En Eva Perón y San Martín de Baigorria, desde el lunes 11, la familia, los amigos y los vecinos de Benja se reunieron cada día en busca de datos sobre el momento posterior en que lo habían visto por última vez.

Según dejó constancia en el pedido de paradero –y repitió ante cada micrófono que tuvo enfrente– su padre Félix, el viernes 8 estuvieron trabajando todo el día en su casa, cenaron y Benja salió a acompañar a un amigo que vive a tres cuadras. No había habido ningún problema. Cuatro años antes, la familia había pasado por una incertidumbre parecida, que se resolvió a las pocas horas cuando el chico, entonces de 15 años, finalmente fue hallado sano y salvo.

‘La idea era que también este año él viaje con nosotros’ a vivir a Italia, dijo Cintia, angustiada, apenas bajó del avión y llegó a Baigorria el miércoles 20. Y repitió la charla que había tenido el mismo viernes que terminaría desapareciendo: ‘con el proyecto que tenía con su papá, ya que no tenían trabajo ninguno de los dos y ahora les estaba yendo bien’. Y cerró: ‘Te vine a buscar, te estoy esperando’.

‘Si alguien sabe algo, por favor que lo aporte, que todo lo que pueda decir sirve’, enfatizó Cintia aquella tarde y Félix hizo referencia a datos falsos que le habían aportado: ‘Que la gente mala deje de seguir mandando mensajes con cosas feas o con distorsiones. Que dejen de querer aprovechar el sufrimiento de la gente’.

Esa misma noche del miércoles 13 apareció el dato que la familia buscaba y que, como efecto dominó, terminó desencadenando el hallazgo del cuerpo de Benja y una ola de furia cuyos coletazos siguieron hasta el sábado en la zona donde vive la familia del sindicado autor del crimen. Alexis Hereñu y tiene 28 años. La imagen de ‘El Corto’, acusado de ser el asesino de Benjamín. Foto Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.

Félix compartió el dato con la Policía, que desarrolló un rastrillaje en la zona del monte de Celulasa, aunque no dio con el lugar mencionado. Allí, ya en el atardecer del jueves, allegados a la familia de la víctima y vecinos de la familia bajo sospecha protagonizaron incidentes que derivaron en un nuevo conflicto con la Policía, que debieron retirarse a las apuradas del lugar, lo que motivó un nuevo reproche del Sindicato de Prensa de Rosario al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

La investigación, que había estado en manos de dos fiscales de Rosario pasó al colega Aquiles Balbis, del MPA San Lorenzo, quien insistió en que el crimen se concretó en una ‘reunión privada’, con lo cual descartó que el chico hubiera sido llevado contra su voluntad al lugar donde finalmente lo mataron, aunque a la vez describió un ataque en dos secuencias. Conflictos también interpersonales, en los cuales se habían agredido.

Eso dio lugar, en este caso, a una primera agresión o conflicto entre los dos hermanos que se encontraban en el lugar con Benjamín, la víctima de los hechos, y que posteriormente motivó una agresión por parte de uno de ellos, concretamente quien se encuentra fugado. La investigación continúa abierta y se espera que se resuelva en los próximos días





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