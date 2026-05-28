Beneficios para hogares con dificultades para pagar el servicio de agua y cloacas

La empresa Aysa y el ERAS ofrecen asistencia a hogares que tienen dificultades para afrontar el costo del servicio de agua y cloacas. El beneficio incluye descuentos variables sobre el consumo y la posibilidad de acceder al servicio mediante el pago de cuotas mensuales.

La empresa Aysa , en colaboración con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento ( ERAS ), brinda asistencia a hogares que tienen dificultades para afrontar el costo del servicio de agua y cloacas.

El beneficio tiene una vigencia de un año y puede renovarse dos meses antes de su vencimiento. El acceso al servicio se otorga para quienes aún no estén conectados a la red de agua y/o cloacas, mediante el pago del 50% del cargo de conexión en hasta 24 cuotas mensuales.

Además, para los hogares que ya cuentan con el servicio, se otorgan descuentos variables sobre el consumo, según los gastos del servicio y las condiciones particulares de cada caso. Los hogares unipersonales con ingresos netos inferiores al equivalente a dos jubilaciones mínimas (en mayo 2026, $926.500) y con al menos un integrante extra, podrán acceder al beneficio.

Para realizar el trámite, se puede ingresar al sitio web del ERAS con el número de Cuenta de Servicios y completar los datos solicitados. También se puede gestionar vía e-mail, enviando la Solicitud de Ingreso para Hogares completa junto con la última factura a las casillas tarifa.social@aysa.com.ar o tarifa.social@eras.gov.ar, indicando en el asunto del correo ‘Solicitud de Tarifa Social’. Luego de hacer el trámite, se deberá aguardar hasta que la empresa confirme la solicitud





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