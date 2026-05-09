Beneficios de tomar agua tibia en ayuntas: ¿una tendencia a cuidar la salud?

Esta tendencia, que comenzó a crecer en popularidad, sugiere que tomar un vaso de agua tibia en ayunas podría ofrecer diversos beneficios para el cuerpo y convertirse en un hábito simple para comenzar el día. Además, en distintos culturas existe la creencia de que consumir agua tibia o caliente puede resultar más beneficioso para el cuerpo que beberla fría.

Tomar agua todos los días es uno de los hábitos más recomendados para cuidar la salud, ya que ayuda no solo a mantener una buena hidratación, sino también al correcto funcionamiento del organismo.

Según quienes incorporaron esta práctica a su rutina diaria, podría aportar distintos beneficios para el cuerpo y convertirse en un hábito simple para comenzar el día. La medicina tradicional china recomienda comenzar la mañana con un vaso de agua tibia en ayunas, favoreciendo el funcionamiento de los riñones y estimulando el movimiento intestinal antes del desayuno





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