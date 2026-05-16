Beneficios de las semillas de sandía y su preparación como infusión

Este texto describe los beneficios de las semillas de sandía y cómo se pueden aprovechar para preparar una infusión natural. Además, se explica la importancia de secarlas completamente antes de hervirlas para aprovechar mejor sus propiedades.

Cada vez más personas aprovechan las semillas de esta fruta para preparar una infusión natural que aporta fibra, antioxidantes y efecto diurético. Aunque muchas personas las descartan automáticamente, especialistas en nutrición remarcan que contienen nutrientes interesantes y pueden aprovecharse para preparar una infusión muy fácil de hacer.

En particular, hervir semillas de sandía comenzó a popularizarse por los posibles beneficios que aporta para la digestión, la hidratación y el funcionamiento del organismo. Las semillas de la sandía aportan numerosos nutrientes para el cuerpo si se las ingiere como infusión luego de hervirlas 15 minutos. La necesidad de mejorar la hidratación es una de las razones por las que se consume esta infusión.

Las fibras presentes en las semillas ayudan a estimular el funcionamiento intestinal, mientras que el alto contenido de agua de la infusión favorece la hidratación general del cuerpo. Además, los antioxidantes contribuyen a combatir el daño generado por los radicales libres, asociados al envejecimiento celular y distintas enfermedades crónicas. Se aconseja secarlas completamente antes de hervirlas para aprovechar mejor sus propiedades





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