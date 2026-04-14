Benedetto regresa a La Bombonera: Emoción y respeto en el duelo Boca vs. Barcelona

El delantero argentino Darío Benedetto palpita su regreso a La Bombonera con la camiseta de Barcelona de Guayaquil para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Libertadores. El jugador expresó sus sentimientos sobre el partido y su respeto por el club xeneize, recordando su paso por el equipo y la expectativa que genera este encuentro.

Benedetto sintió el fervor del duelo ante Boca y su retorno a La Bombonera : Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz. Este martes, en el marco de la Copa Libertadores , el 'Pipa' visitará por segunda vez el estadio del club que lo vio brillar, desde su polémica salida en julio de 2024. A pocas horas del inicio del encuentro, el futbolista compartió sus impresiones sobre el partido y afirmó que no celebraría un gol si lograra convertir.

Boca Juniors se enfrentará a Barcelona de Guayaquil en la segunda jornada de la Copa Libertadores. El retorno de Benedetto a La Bombonera representa un momento significativo, cargado de emociones encontradas, tanto para el jugador como para la afición. El Pipa, visiblemente emocionado, habló sobre el partido, compartiendo sus sensaciones al regresar al estadio del club que ama y revelando su postura en caso de anotar un gol.

Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo, expresó el delantero centro, quien el pasado 21 de febrero rompió una racha de más de dos años sin marcar goles, en una entrevista con Primicias. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto, sentenció al ser consultado sobre la recepción que le brindarán los hinchas.

La relación de Benedetto con la afición de Boca ha sido una montaña rusa. Su segundo ciclo en el club estuvo marcado por altibajos, empañado por algunos desencuentros, entre ellos el reclamo de premios a la dirigencia en momentos críticos, un bajo rendimiento en los años posteriores y ciertas actitudes que no fueron bien recibidas por todos los fanáticos. Estas circunstancias generaron divisiones entre los seguidores, lo que se evidenció en su regreso a La Bombonera vistiendo la camiseta de Newell's en octubre de 2025, demostrando la falta de unanimidad hacia su figura.

El equipo de Barcelona, por su parte, se encuentra en una posición delicada en la Copa Libertadores, por lo que necesita un resultado positivo en La Bombonera para no comprometer sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. El entrenador César Farías, con un enfoque más respetuoso hacia el rival y el ambiente que se vivirá en una nueva noche de Copa, declaró: Necesitamos rebeldía para ganarle a Boca y, ante la adversidad futbolística y ambiental, los jugadores puedan tener una noche mágica.

El equipo ecuatoriano buscará, con el apoyo de su gente, prolongar su buen comienzo en el torneo continental, mientras ya se prepara para el Clásico del Astillero frente a Emelec, un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato. El duelo contra Boca, sin duda, representa un desafío de gran magnitud para Barcelona, que buscará imponer su juego y obtener un resultado favorable en un estadio emblemático y ante un rival de peso.

El partido, además de ser crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa, será una oportunidad para que Benedetto reviva emociones del pasado y demuestre su valía en un escenario donde dejó huella. El contexto del partido, la rivalidad y la historia personal del jugador añaden un ingrediente extra de expectación al encuentro, prometiendo un espectáculo lleno de intensidad y emoción. El regreso de Benedetto a La Bombonera es más que un simple partido de fútbol; es una historia de reencuentros, desafíos y emociones encontradas que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos





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