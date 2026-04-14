Benedetto regresa a La Bombonera: Emoción y profesionalismo en el Boca vs. Barcelona

Darío Benedetto, figura emblemática de Boca Juniors, vuelve a La Bombonera con la camiseta de Barcelona de Ecuador. El delantero, con un pasado glorioso en el club xeneize, se enfrentará a su antiguo equipo en un partido cargado de emociones y con la promesa de respeto profesional.

Darío Benedetto regresará este martes a La Bombonera , un estadio con un significado especial en su carrera, cuando Boca Juniors reciba a Barcelona de Ecuador en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores . El partido, programado para las 21:00, marcará el retorno del delantero argentino, identificado con los colores xeneizes, a la que fue su casa. El encuentro es más que un simple partido para Benedetto; lo ha definido como algo especial, anticipando que, en caso de anotar, no celebrará el gol. Su compromiso con el profesionalismo, sin embargo, es inquebrantable: defenderá los intereses de su actual equipo, Barcelona, con la misma intensidad y dedicación con la que siempre se ha caracterizado.

El delantero no ha ocultado la carga emocional que implica este enfrentamiento. En una frase que resume sus sentimientos, expresó: “Una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo”. Ante la posibilidad de marcar un gol contra el club de sus amores, la respuesta de Benedetto fue clara y rotunda: “No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”. A pesar de esta lealtad incondicional, el futbolista enfatizó su papel dentro del equipo ecuatoriano: “Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto”. La reacción de la afición boquense ante su presencia es un factor incierto. Benedetto prevé una recepción dividida, anticipando: “Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa”.

El paso más reciente de Benedetto por Boca Juniors, aunque dejó un legado de goles y títulos, también estuvo marcado por momentos agridulces. Su rendimiento, en general, fue de más a menos, y su imagen quedó ligada a la eliminación en la Copa Libertadores 2022 ante Corinthians, donde erró penales decisivos. Además, hubo tensiones con la directiva y, al final de su etapa, críticas por su nivel de juego. En total, Benedetto acumuló 172 partidos, anotó 71 goles y conquistó seis títulos defendiendo la camiseta azul y oro. Esta relación compleja con la afición se reflejó en su última visita a La Bombonera, en octubre de 2025, cuando jugaba para Newell's. En aquella ocasión, recibió una mezcla de aplausos y silbidos, una clara muestra de la ambivalencia que sentían los hinchas hacia él.

En cuanto al presente, Barcelona llega a este encuentro con la necesidad de obtener un buen resultado tras sufrir una derrota en su debut frente a Cruzeiro. Boca Juniors, por su parte, buscará mantener el impulso generado por su victoria inicial contra Universidad Católica, en un calendario que se anticipa exigente.





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