Benedetto explota contra el arbitraje y recuerda su paso por Boca con emoción

Carlos Benedetto critica duramente la decisión arbitral en el Superclásico, defiende su postura sobre los penales y revive sus mejores momentos en Boca Juniors, incluyendo su emotivo regreso a la Bombonera con Barcelona de Guayaquil. Analiza las chances de Boca en la Libertadores y su presente profesional.

Carlos Tevez, conocido popularmente como el 'Pipa' Benedetto , ha generado una considerable controversia con sus declaraciones sobre la polémica arbitral en el reciente Superclásico entre Boca Juniors y River Plate .

En una extensa entrevista concedida al programa TyC Sports, Benedetto no se guardó nada al expresar su desacuerdo con la decisión del árbitro de otorgar un penal a River, argumentando que la acción en cuestión no constituía una falta merecedora de sanción. Sus palabras, directas y sin rodeos, han encendido el debate entre aficionados y analistas deportivos, reavivando la eterna discusión sobre la influencia de la arbitración en el fútbol argentino.

Benedetto enfatizó que si se pitaba ese tipo de jugada, la cantidad de penales que se deberían cobrar en cada partido sería desproporcionadamente alta, sugiriendo una inconsistencia en los criterios arbitrales. El delantero, actualmente jugando para Barcelona de Guayaquil, rememoró su paso por Boca Juniors con una mezcla de nostalgia y orgullo, destacando la importancia de la institución en su carrera y la conexión especial que mantiene con la afición xeneize.

Su regreso a la Bombonera con la camiseta de Barcelona, aunque en calidad de visitante, fue un momento emotivo, marcado por el reconocimiento y el aplauso de la hinchada, un gesto que lo conmovió profundamente y le renovó las ganas de seguir disfrutando del fútbol. Benedetto también se refirió a la posibilidad de que Boca Juniors sea un candidato a ganar la Copa Libertadores, reconociendo el buen presente del equipo y la ilusión que genera en los aficionados.

Sin embargo, advirtió que para alcanzar la gloria continental se requiere un rendimiento sobresaliente en todos los aspectos del juego, así como una cuota de suerte, un factor que a menudo resulta determinante en las competiciones de eliminación directa. El experimentado delantero, con 35 años a sus espaldas, se muestra en un excelente momento tanto en su carrera profesional como en su vida personal, disfrutando de sus últimos años como futbolista y aprovechando cada oportunidad que se le presenta.

Su paso por el fútbol ecuatoriano le ha permitido mantener el ritmo competitivo y seguir demostrando su calidad como goleador, al tiempo que le brinda la oportunidad de experimentar nuevas culturas y desafíos. Benedetto se mostró especialmente elogioso con el desempeño de algunos jugadores de Boca Juniors, destacando su calidad individual y su capacidad para marcar la diferencia en el campo de juego.

En particular, resaltó el juego de un jugador específico, aunque no lo nombró directamente, señalando su habilidad para desequilibrar y su dificultad para ser neutralizado por la defensa rival. Benedetto también reflexionó sobre la importancia de la mentalidad y la actitud en el fútbol, afirmando que un equipo que juega bien y es superior a su rival siempre tiene posibilidades de ganar, independientemente de las decisiones arbitrales.

Subrayó que el árbitro puede influir en el resultado de un partido, pero que al final la clave está en la capacidad de los jugadores para superar las adversidades y demostrar su superioridad en el campo de juego. En resumen, la entrevista de Benedetto fue una mezcla de análisis deportivo, recuerdos nostálgicos y reflexiones personales, que dejó en claro su pasión por el fútbol y su compromiso con el juego limpio y la competencia leal





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