Belgrano vs River: primera final histórica en Primera División en 121 años y revancha de la última década y media

La final de la 38ª fecha del torneo de Primera División se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será la primera final de la historia del elenco cordobés en 121 años y una revancha de la última década y media para River.

Será la primera final de la historia del elenco cordobés en Primera División en sus 121 años de vida y para los de Núñez, la oportunidad de tomarse revancha con el equipo que lo mandó al descenso.

El partido más cargado de historia que recuerda el fútbol argentino en mucho tiempo.se enfrentarán el domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en sus 121 años de vida, y para el Millonario representa algo que el tiempo no borró: la posibilidad de tomarse revancha con el equipo que el 26 de junio de 2011 lo mandó al descenso por única vez en su gloriosa historia.

Agónico gol de Uvita Fernández y la atajada de Cardozo: las dos jugadas claves para que Belgrano sea finalista El Pirata empató 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal y se impuso desde los doce pasos en la semifinal, La Banda, por su parte, venció 1-0 a Rosario Central en el Monumental con un gol de penal de Facundo ColidioCoudet, quien tomó el equipo en un momento crítico tras la salida de Marcelo Gallardo y lo transformó en candidato. El contexto histórico que rodea esta final es inevitable.

En junio de 2011, Belgrano y River protagonizaron la Promoción más recordada del fútbol argentino. El Pirata ganó 2-0 en el Gigante de Alberdi y aguantó el 1-1 en el Monumental,Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambos carga con ese peso, pero ninguno tuvo la trascendencia de este.el arquero de aquella gesta (le atajó un penal clave a Mariano Pavone), forma parte hoy del cuerpo técnico celeste; y Tres protagonistas de 2011 que ahora tienen la chance de lograr algo todavía más grande.

Una por una: las bajas de River para la final del Apertura con BelgranoEl único mata-mata entre ambos desde entonces fue en los cuartos de la Copa de la Liga 2023, que el Millo ganó 2-1 sobre el final con un gol de Facundo Colidio. Los dos últimos enfrentamientos también fueron victorias millonarias por 3-0 (la última ya con Coudet en el banco).

Para Belgrano es la primera estrella en 121 años de historia, jugando en su propia provincia ante una multitud que lo hará sentir más local que nunca. Mientras que para River es la revancha simbólica más esperada de la última década y media





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