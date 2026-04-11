Belgrano vence a Aldosivi y se consolida en la Zona A del Apertura

Con un gol de Zelarayán, el equipo cordobés superó a Aldosivi y se acerca a la clasificación a Playoffs. Destacada actuación de jugadores clave y recuperación tras un incidente con el árbitro.

Tras un incidente que pudo haber generado un ambiente tenso (habría insultado al árbitro), el equipo cordobés rápidamente se recuperó de ese contratiempo. Sufrió en los últimos minutos, con una jugada crucial donde Morales salvó en la línea y un disparo que impactó en el travesaño. Sin embargo, frente a su afición, supo aprovechar la fragilidad de su rival.

Logró vencer 1-0 con un gol de Lucas Zelarayán, regresando a la senda del triunfo después de tres partidos y consolidándose en su Zona A, con la mira puesta en la clasificación a los Playoffs. Paralelamente, se aproximó a la zona de acceso al torneo 2027, quedando a una unidad de Argentinos, el último equipo en ocupar ese lugar. La victoria fue ajustada en el marcador, pero en el juego, la diferencia fue mucho mayor, especialmente en la primera mitad, cuando ambos equipos jugaban con once jugadores. El Pirata dominó el encuentro, manejando el balón con paciencia y superando los duelos individuales al acelerar el juego. Con un esquema 3-4-1-2, Rigoni, actuando como carrilero derecho (a pesar de su perfil invertido), desequilibró el juego, Vázquez y Sánchez se impusieron en el centro del campo y Zelarayán encontró espacios detrás de los mediocampistas rivales. Sánchez, del Belgrano, tuvo un desempeño destacado ante Aldosivi. El Chino estuvo a punto de marcar antes, con un derechazo que se estrelló contra el travesaño. El Tiburón apenas generó un par de aproximaciones. \En la segunda mitad, con un jugador más, Aldosivi se atrevió a adelantar sus líneas, mientras Belgrano se replegaba. A pesar de esta superioridad numérica, el Tiburón no logró concretar sus oportunidades, demostrando falta de contundencia. En su lucha por evitar el descenso, se mantiene en la penúltima posición en la tabla de promedios y en la clasificación anual. Junto a Deportivo Riestra, continúa sin obtener victorias en lo que va del torneo Apertura. TNT Sports destacó el encuentro. Franco Vázquez, del Belgrano, también dejó su huella en el partido contra Aldosivi, mostrando su habilidad y compromiso en el campo. El rendimiento general del equipo cordobés reflejó una clara evolución y una determinación renovada para alcanzar sus objetivos en la temporada.\El análisis del partido revela la importancia de la estrategia y la adaptación en el fútbol moderno. Belgrano demostró su capacidad para leer el juego y ajustar su táctica según las circunstancias, especialmente tras el incidente que involucró al árbitro. La reacción del equipo ante la adversidad, la consistencia en el manejo del balón y la efectividad en la definición fueron clave para asegurar la victoria. La actuación de jugadores como Zelarayán, Rigoni, Vázquez y Sánchez subraya la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para alcanzar el éxito. La solidez defensiva, personificada por Morales, que evitó el empate sobre la línea, también fue fundamental. El partido sirvió como una prueba de carácter para Belgrano, mostrando su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. La victoria no solo representa tres puntos valiosos en la tabla de posiciones, sino que también refuerza la moral del equipo y lo impulsa a seguir luchando por sus objetivos en el torneo. La afición, por su parte, demostró su apoyo incondicional, jugando un papel vital en el impulso anímico del equipo





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