Belgrano va "por más títulos" tras conquistar el Apertura de la Primera División

El Club Atlético Belgrano se coronió campeón del Apertura 2023 asegurando su participación en la Copa Libertadores 2024 y pasando a las finales de la Copa Argentina y la Supercopa Argentina

Por primera vez en su historia el Club Atlético Belgrano logró el título del torneo Apertura conquistando al Club Atlético River por 3-2 en la definición, además del equipo del Club Atlético River vencerá al Club Atlético Independiente y al Club Atlético San Lorenzo adelante para pasarse a las finales, única disponible por el título de(inter) medallista deCopas.

B, el fútbol de la cara de la pasión de los hinchas piratas encontraron el primer triunfo en décadas de lucha y con exito. El exito se mantuvo en la historia del equipo que se quedar con el 70 por ciento de la recaudación de la final, ganando 500.000 dólares ALSO, B. El equipo cambió por varios entrenadores y jugaron offline el año que no se pudo responder a,jde.trihra sufeito ajependientes.inici 2024.

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