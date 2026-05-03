Belgrano recibe a Sarmiento en la última fecha del Torneo Apertura: el Pirata ya está en playoffs, pero busca mejorar su rendimiento

Belgrano, ya clasificado a los playoffs, enfrenta a Sarmiento de Junín en la última fecha del Torneo Apertura 2026. El Pirata busca recuperar su nivel goleador, mientras el equipo juninense lucha por mantener sus esperanzas de clasificación.

Belgrano de Córdoba, ya clasificado a los playoffs, recibe este domingo a Sarmiento de Junín en el estadio Julio César Villagra, en el marco de la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, programado para las 16 horas, se transmitirá en vivo por TNT Sports y será arbitrado por Andrés Gariano, con asistencia del VAR Fernando Espinoza. El Pirata llega a este compromiso con el objetivo cumplido de avanzar a la siguiente fase, pero con la necesidad de mejorar su rendimiento tras una racha irregular en las últimas jornadas.

A pesar de la derrota ante Gimnasia, el equipo de Ricardo Zielinski se benefició de los resultados de otros equipos, aunque su bajo rendimiento goleador (solo 13 goles en 15 partidos) preocupa a la afición. Para Sarmiento, en cambio, la situación es más complicada. El equipo juninense, que viene de una importante victoria ante Tigre, aún mantiene esperanzas de clasificar, aunque su camino es cuesta arriba.

Necesita ganar en Córdoba y esperar que Tigre y Racing no sumen puntos en sus respectivos partidos. Además, el conjunto de Facundo Sava no podrá contar con Juan Manuel Insaurralde, sancionado, pero recupera a Pablo Magnín, figura clave en su ataque.

La jornada marca el cierre de la fase regular, luego de un torneo marcado por la irregularidad y la postergación de partidos en marzo debido al paro de dirigentes en respuesta a las denuncias de evasión fiscal contra la AFA. En un escenario donde Belgrano buscará consolidar su posición como favorito en casa, Sarmiento intentará dar la sorpresa y mantener vivas sus aspiraciones.

Las formaciones titulares confirmadas son las siguientes: Belgrano alineará a Thiago Cardozo en el arco, con una defensa formada por Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle. En el mediocampo estarán Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes, mientras que Franco Vázquez, Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández completarán el ataque. Por su parte, Sarmiento saldrá con Javier Burrai bajo los tres palos, una zaga integrada por Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini.

En el centro del campo actuarán Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez y Jonatan Gómez, con Pablo Magnín y Junior Marabel en la delantera. Con todo listo para un partido que promete emociones fuertes, los aficionados esperan un cierre de torneo lleno de pasión y tensión





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