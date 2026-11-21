Belgrano empató 2 a 2 con Vélez, perdió 3 a 1 en la definición por penales y quedó eliminado del Clausura de la Liga Profesional tras no sostener dos ventajas.

Belgrano no logró sostener las dos ventajas que consiguió frente a Vélez y quedó eliminado del Clausura de la Liga Profesional en la definición por penales. El partido terminó 2 a 2 en los 90 minutos y después del tiempo suplementario, y el equipo cayó 3 a 1 desde los doce pasos. Con ese resultado, el conjunto cordobés perdió la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la competencia.

El duelo tuvo momentos de intensidad y varias actuaciones con altibajos. Belgrano pudo ganar el cruce en dos oportunidades en el marcador, pero no encontró la manera de cerrar el resultado antes de la tanda de penales. Las fuentes consultadas señalan que el local fue más efectivo en los detalles, sobre todo en las acciones por el centro del área.

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Los goles de Vélez y los problemas defensivos de Belgrano

Los dos tantos del local nacieron de jugadas que ingresaron por el centro, un espacio donde Belgrano tuvo dificultades para ordenarse. Martínez fue señalado como el defensor que más sufrió en esas acciones, ya que giró con soltura en ambos goles frente a la última línea. Morales también tuvo problemas similares, sobre todo en los balones aéreos cruzados.

En el primer tiempo, el equipo se vio desbordado en varios tramos. Gómez tuvo que atender las escaladas por la banda y, según el seguimiento de rendimientos, se las arregló para cerrar el sector antes de llegar extenuado al final del partido. Sin embargo, el sector izquierdo mostró falta de compañía y varios centros terminaron mal lanzados, lo que redujo el peligro que generaba el equipo.

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Rendimientos individuales y la mirada sobre el partido

Dentro del plantel, algunas valoraciones marcaron diferencias entre los jugadores que sostuvieron el juego y quienes tuvieron una noche irregular. Un volante fue destacado por crecer con el correr de los minutos, ordenarse para cortar y ser dueño del anillo central, mientras que otro mediocampista tuvo dificultades para acomodarse al funcionamiento del equipo. En la misma línea, un delantero fue reconocido por su despliegue, aunque se le reprochó no haber definido con la sutileza esperada en una ocasión clara del primer tiempo.

También hubo reproches por la falta de contundencia en ataque. Según la evaluación de la actuación, el equipo perdió opciones claras y las pérdidas en los metros finales impidieron que el dominio se transformara en goles. Atenas fue señalado por no encontrar espacios en el área rival, y el análisis remarcó que Balbi y Laster quedaron sin acompañamiento en la caída frente a Vélez.

Eliminación en los penales y próximos pasos del torneo

La eliminación en la definición por penales deja a Belgrano fuera de los cuartos de final del Clausura de la Liga Profesional, una instancia que el equipo había tenido al alcance tras remontar y sostener el marcador en dos oportunidades. La tanda de penales fue decisiva, ya que Vélez convirtió tres de sus lanzamientos frente a una sola anotación del equipo cordobés. Para el plantel, el desafío inmediato será revisar los problemas defensivos en los balones aéreos y las jugadas por el centro que terminaron en los dos goles del rival.

Para el hincha, el resultado implica el cierre de una etapa del torneo con un partido que mostró carácter y entrega, pero también errores puntuales que resultaron determinantes. Las próximas semanas serán clave para que el equipo corrija esos detalles antes de volver a competir en la Liga Profesional.