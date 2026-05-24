Belgrano busca el Apertura y un nuevo capítulo en su historia

El equipo de Belgrano busca el título del Apertura de la Liga Profesional y un nuevo capítulo en su historia deportiva y económica. La victoria en la final contra River significaría un antes y un después para el conjunto de barrio Alberdi.

El equipo de Belgrano busca un nuevo capítulo en su historia deportiva y económica al enfrentar a River en la final del Apertura de la Liga Profesional .

La victoria en este encuentro significaría un antes y un después para el conjunto de barrio Alberdi, que junto a su gente vive una situación de ansiedad y expectativa. La semana previa ha sido intensa tanto desde el punto de vista deportivo como emotivo, con la vuelta de jugadores, la hinchada y un barrio que se muestra siempre activo y acompañando en momentos como este.

El título del Apertura abriría otras definiciones para los dirigidos por Ricardo Zielinski, algo que ilusiona, aunque poco se dice en voz alta en las filas piratas. Tal vez por esto de ser un mundo cabulero, se habla del famoso paso a paso, pero es difícil en Belgrano no imaginar otras puertas para disputar campeonatos.

El equipo cordobés podría disputar el Trofeo de Campeones 2026, que se jugará entre los equipos que se consagren en el Apertura y Clausura de este año. A esto se le debe sumar, ante el campeón de la Copa Argentina, algo que no es seguro, pero que se podría disputar en el exterior. Cabe destacar que el hecho de ganar el Apertura le dará el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La coincidencia que remite a la Promoción e ilusiona a los hinchas de Belgrano de cara a la final con River, el premio económico, que consiste en 500.000 dólares, una cifra otorgada al conjunto que se quede con el primer torneo del año





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