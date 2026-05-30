Belgrano avanza en la Copa Argentina tras vencer a Gimnasia J. en penales

El equipo que acaba de ganar el Torneo Apertura superó a Gimnasia de Jujuy por 2-2 (4-2 en penales) y avanza a octavos de final de la Copa Argentina. Con goles de González Metilli y Rigoni, y penales decisivos, Belgrano sigue su racha victoriosa.

Tras consagrarse campeón del Torneo Apertura , el Club Atlético Belgrano se impuso a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina , avanzando a la siguiente fase tras una definitionsión penaltis que mantuvo en vilo a los hinchas.

El encuentro, disputado en el estadio where Gimnasia J. ejerció la localía, concluyó con un empate 2 a 2 en el tiempo reglamentario, forzando la tanda de penales donde la eficacia de Belgrano y los errores del equipo jujeño definieron la serie. Los goles para Belgrano fueron obra de Francisco González Metilli, quien abrió el marcador, y Emiliano Rigoni, que selló el empate en los últimos minutos. Por el lado de Gimnasia J. convirtieron Martín Lazarte y Francisco Molina.

En la definición desde los doce pasos, los jugadores Octavio Bianchi y Abel Argañaraz fallaron sus ejecuciones para el equipo local, lo que permitió a Belgrano cerrar la clasificación. El árbitro del partido, Daniel Zamora, amonestó a varios jugadores a lo largo del encuentro, mostrando tarjetas amarillas que se acumularon especialmente en el mediocampo, reflejando la intensidad y la rivalidad de un choque que se desarrolló con gran competitivenessidad.

La victoria representa un impulso anímico importante para Belgrano, que llega con confianza tras obtener el título del Apertura y ahora aspira a avanzar más en la Copa Argentina, uno de los objetivos de la temporada. Por su parte, Gimnasia J., pese a la derrota, mostró momentos de buen fútbol y deberá reaccionar en su próximo compromiso.

El partido fue transmitido en directo y seguido minuto a minuto por los medios, con highlights que mostrarron los momentos clave del juego, incluidos los goles y las atajadas en la tanda de penales. Este tipo de encuentros subrayan la pasión del fútbol argentino en todas sus divisiones, donde cada eliminatoria es una final y la presión se siente desde el primer silbato.

La Copa Argentina continúa su curso y los equipos van definiendo su suerte en un torneo que suele deparar sorpresas y emociones fuertes





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