Belgrano adquiere a Thiago Cardozo, arquero clave del campeón del Apertura

El club cordobés cerró un acuerdo con Unión para quedarse con el pase del guardameta uruguayo, Thiago Cardozo, titular indiscutido durante el último torneo. El arquero se quedará en Belgrano, donde logró el título y tiene como objetivo la participación en la Copa Libertadores 2027.

Belgrano comprará a Thiago Cardozo , arquero y pieza clave del campeón del Apertura El club cordobés cerró el acuerdo con Unión para quedarse con el pase del guardameta uruguayo, titular indiscutido durante el último torneo.

Cardozo se queda en Belgrano: la figura del Pirata será adquirida y no retornará a Unión. En Córdoba ya se encamina una decisión clave para el armado del plantel de cara a lo que viene.

Es que Belgrano acordó con Unión la ejecución de la opción de compra por Thiago Cardozo, arquero que fue determinante en la consagración del equipo dirigido por Ricardo Zielinski en el AperturaEl entendimiento entre las partes se terminó de cerrar en las últimas horas, aunque todavía resta la confirmación oficial. Según trascendió desde ambas provincias, el pase del guardameta uruguayo quedará en manos del conjunto cordobés tras una negociación que avanzó sin grandes obstáculos.

Sin embargo, ese monto podría modificarse debido a una deuda que se compensaría en el marco de la cesión de Agustín Colazo hacia el conjunto santafesino. El propio futbolista ya había manifestado su intención de continuar en el Pirata. Con contrato a préstamo desde Unión, el arquero priorizó la continuidad en un equipo que logró el título y que tiene como gran objetivo la participación en la Copa Libertadores 2027.

En lo deportivo, su rendimiento fue uno de los puntos más altos del ciclo reciente. El guardameta surgido en Peñarol disputó todos los partidos del Clausura 2025 y también fue titular en el Apertura 2026, incluyendo la etapa de playoffs. En total, acumula 41 presentaciones con la camiseta celeste. Durante ese recorrido recibió 32 goles y logró mantener la valla invicta en 20 oportunidades, consolidándose como una pieza confiable bajo los tres palos





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