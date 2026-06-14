Bélgica vs Egipto: Todo lo que debes saber del encuentro en el Mundial 2026

La selección de Bélgica se enfrentará a Egipto en el Mundial 2026, en un partido que comenzará a las 16.00 en el Seattle Stadium. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA.

Este lunes, en Seattle, las selecciones de Bélgica y Egipto se medirán por el Mundial 2026 . Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 16.00.

Bélgica y Egipto jugarán este lunes desde las 16.00 en el Seattle Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 . Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA. Bélgica llega al debut mundialista siendo el cabeza del grupo y con la ilusión de dejar de ser el equipo que siempre da el paso para meterse en la pelea de los candidatos.

Llega con invicto de 13 partidos entre amistosos y encuentros oficiales, y su última presentación fue un aplastante 5-0 ante Túnez. Los Faraones quieren dar el golpe y clasificar a los 16avos de final en un grupo complicado, donde enfrentarán a Nueva Zelanda e Irán, además de Bélgica, sabiendo que el debut será el duelo más difícil de los tres.

El entrenador de Bélgica, Rudi, ha seleccionado a los siguientes jugadores para el partido: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. El fixture del Mundial 2026 es muy complicado y ambos equipos deben estar preparados para enfrentarse en un ambiente de alta competencia





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