Bélgica vence 2-0 a Croacia en amistoso previo al Mundial 2026

La selección belga se impuso a Croacia con goles de Tielemans y Lukaku en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026, destacando la solidez defensiva y la efectividad ofensiva.

La Selección de Bélgica derrotó por 2-0 a Croacia en un partido amistoso disputado en Rijeka, como preparación para el Mundial 2026 . Los goles belgas fueron convertidos por Youri Tielemans y Romelu Lukaku .

El primer tanto llegó a los 38 minutos del primer tiempo tras una jugada de Jeremy Doku por la banda, que permitió a Tielemans anticipar en el área pequeña y definir con un remate potente de pierna izquierda. La defensa belga, liderada por el arquero Thibaut Courtois, se mostró sólida y contuvo los intentos croatas.

El segundo gol lo marcó Lukaku después de una recuperación de Axel Witsel y una asistencia de Hans Vanaken, que dejó al delantero mano a mano con el arquero para definir con categoría. Bélgica, subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, integrará el Grupo L del próximo Mundial, mientras que Croacia buscará mejorar su rendimiento antes de enfrentar a Eslovenia en otro amistoso





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