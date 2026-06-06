Bélgica se impone a Túnez en amistoso con goles de De Ketelaere y Trossard

Resumen del partido amistoso entre Bélgica y Túnez disputado en Bruselas, con victoria local por 2-0 gracias a los tantos de Charles De Ketelaere y Leandro Trossard. Análisis del desarrollo del encuentro, decisiones tácticas de ambos entrenadores y conclusiones de cara a futuros compromisos internacionales.

El partido amistoso entre Bélgica y Túnez , disputado en el Estadio Rey Balduino de Bruselas , marcó una nueva jornada de preparación para ambas selecciones de cara a futuros compromisos internacionales.

El encuentro, que comenzó a las 10:00 horas del sábado 6 de junio, fue transmitido en directo por Disney+ Premium y TyC Sports, ofreciendo cobertura minuto a minuto a los aficionados. Desde el pitido inicial, el combinado belga mostró su clara intención de dominar el juego, aprovechando la localía y el apoyo de su afición para imponer un ritmo alto de posesión y pressure sobre la defensa tunecina.

Túnez, por su parte, adoptó una postura más conservadora, organizándose en bloque bajo y buscando salir al contragolpe con velocidad, aprovechando las cualidades de sus delanteros. El primer tiempo transcurrió con Bélgica generando las ocaciones más claras, con un juego combinativo por las bandas y constantes llegadas al área, hasta que finalmente el gol llegó por medio de Charles De Ketelaere, quien definió con precisión tras una jugada colectiva que dejó expuesta la defensa visitante.

Tras el descanso, el equipo tunecino intentó reaccionar, ajustando su esquema y mostrando mayor atrevimiento en el medio campo, pero una vez más la consistencia ofensiva de Bélgica se hizo presente y Leandro Trossard anotó el segundo tanto, sentenciando un partido que, pese a ser amistoso, reflejó la superioridad técnica y táctica de los Diablos Rojos. El árbitro griego Anastasios Sidiropoulos dirigió el encuentro sin mayores incidentes, mientras los dos entrenadores aprovecharon para rotar jugadores y probar diferentes combinaciones de cara a sus objetivos competitivos.

Este enfrentamiento, aunque amistoso, sirvió como una valiosa oportunidad para que ambos combinados nacionales evalúen su rendimiento, corrijan errores y afinen detalles antes de importantes citas en el calendario internacional. La victoria belga reforzó su confianza, mientras que Túnez, a pesar de la derrota, destacó algunos aspectos positivos en su organización defensiva y en la transición, aspectos que seguirán trabajando en futuras concentraciones





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bélgica Túnez Amistoso Fútbol Internacional Charles De Ketelaere Leandro Trossard Estadio Rey Balduino Bruselas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El agro argentino busca equilibrio entre productividad y preservación ecológicaEn el Día Mundial del Medio Ambiente, el sector agroindustrial argentino aborda la urgente necesidad de conciliar altos rendimientos económicos con la regeneración biológica de los suelos, en un contexto de presión por la trazabilidad ambiental global y crisis climática. La siembra directa, los bioinsumos y los indicadores de biodiversidad marcan la agenda.

Read more »

Úbeda, entre el 'profesionalismo' de Cavani y las 'evidencias' de fallos perjuidiciales contra BocaA días del fin de su ciclo al frente del Xeneize y mientras Arruabarrena se encamina como su sucesor, el Sifón tuvo palabras de agradecimiento para con el uruguayo, a pesar de sus problemas físicos y, si bien evitó ahondar en 'excusas', señaló que los árbitros complicaron al equipo en sus últimos partidos.

Read more »

Nuevos pliegos judiciales avivan tensiones entre el Gobierno y sus aliados en el SenadoEl Senado de la Nación ha aprobado el pliego del camarista Camilo Michelli, generando un nuevo foco de conflicto con los aliados del oficialismo. La inclusión de jueces vinculados a la justicia laboral, en particular aquellos que fallaron a favor de la reforma laboral, ha despertado críticas. El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que el Presidente no está obligado a firmar el decreto de nombramiento y que la creación del juzgado para Michelli depende de la Corte Suprema, un proceso extenso. Mientras tanto, se ha programado una Audiencia Pública para el próximo martes, donde se tratarán siete pliegos, seis del fuero laboral porteño y uno provincial, todos relacionados con la extensión de mandato por edad. Entre los nombres destacados está Víctor Arturo Pesino, whose fallo reciente habilitó parte de la reforma laboral, y cuenta con varias impugnaciones. La ausencia de nominados para el interior del país, pese a los reclamos de bloques como la UCR y el PRO, y el incumplimiento del acuerdo de no designar nuevos jueces laborales tras la transferencia del fuero a la Ciudad, han alimentado la desconfianza de los aliados, que amenazan con reaccionar

Read more »

El expresidente Macri se reunió con gobernadores en Santa Fe y Entre RíosEl expresidente Mauricio Macri se reunió con gobernadores en Santa Fe y Entre Ríos, en un intento de resetear a su partido PRO a nivel nacional y tejer alianzas políticas en un escenario electoral incierto.

Read more »