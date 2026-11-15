Bélgica elimina a Italia de la Nations League con remontada de 11 minutos

La selección belga logró una victoria crucial en el Estadio Nacional. Este resultado confirma el descenso de Italia a la Liga B de la UEFA Nations League tras perder 2-1.

La selección belga protagonizó una de las remontadas más dramáticas en la historia reciente de la UEFA Nations League, logrando derrotar a Italia con un marcador final de 2-1. Este triunfo, sellado en un lapso decisivo de solo 11 minutos, tiene consecuencias inmediatas y severas para ambos seleccionados en la clasificación del torneo continental.

El resultado asegura que Bélgica clasifique a las semifinales (cuartos de final ampliados en esta fase de grupos) de la competencia, mientras que Italia se queda sin la posibilidad de avanzar más allá de este encuentro. La derrota confirma el destino de la Squadra Azzurra, que ahora debe enfrentar la lucha por evitar el descenso directo a la Liga B del próximo año.

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La estrategia del tiro libre y el gol de Ngoy

El momento crucial de la definición se produjo con una jugada ejecutada con precisión quirúrgica por la defensa belga. Tras un saque de esquina, Nathan Ngoy se posicionó en el área chica y remató con la diestra desde muy cerca, enviando el balón a la escuadra zurda del guardameta italiano. Este tanto, asistido en la construcción del juego aéreo, fue el definitivo para revertir la situación en el marcador y cerrar la puerta al empate.

El dominio inicial italiano y los goles de Esposito y De Cuyper

Antes de este colapso final, Italia parecía tener el control total del partido. Francesco Pio Esposito abrió la cuenta con un disparo preciso desde el centro del área, apoyado por un centro de Michael Kayode. Posteriormente, Maxim De Cuyper duplicó la ventaja belga con un remate desde cerca, tras una asistencia clave de Charles De Ketelaere, logrando equilibrar las fuerzas antes del estallido final de la visita.

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La importancia de Kevin De Bruyne y el ataque belga

El mediocampo belga, liderado por la visión de Kevin De Bruyne, fue el motor que permitió estas acciones letales. De Bruyne no solo asistó con centros al área para los goles, sino que también intentó soluciones desde fuera del área con un remate de diestra que fue rechazado. Su influencia fue constante en la creación de oportunidades, incluyendo remates fallidos de Timothy Castagne y Charles De Ketelaere que pusieron a prueba la resistencia de la defensa italiana.

Las consecuencias del descenso italiano y el futuro en la Liga B

Para Italia, este resultado es devastador a nivel de clasificación. Aunque llegaron a este encuentro con 10 puntos, igualados en la tabla con Francia, la derrota los obliga a reevaluar su posición en la Liga A. El principal temor ahora es convertirse en una de las dos peores cuartas de grupo, lo que los enviaría directamente a una eliminatoria por la permanencia para evitar el descenso, o bien, el descenso directo a la segunda división del torneo.

La clasificación final y la clasificación a semifinales de Bélgica

Por su parte, Bélgica consolida su estatus como uno de los favoritos para llevarse la corona continental. Al mantenerse en lo alto del grupo, aseguran no solo el tercer puesto que los mantiene en la Liga A para la próxima temporada, sino que también garantizan su presencia en las instancias finales de la competición. Este triunfo refuerza la confianza en el equipo, que demostró capacidad de respuesta ante la adversidad.