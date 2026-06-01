Bélgica: divisiones internas y el papel unificador del fútbol

Análisis de las profundas divisiones políticas, lingüísticas y culturales que enfrenta Bélgica entre flamencos y francófonos, y cómo la selección nacional de fútbol, los Red Devils, logra concitar un sentimiento de unidad nacional transitorio en un país con uno de los sistemas políticos más complejos de Europa.

Bélgica , un pequeño país europeo situado entre Países Bajos, Alemania, Francia y Luxemburgo, ha enfrentado profundas divisiones internas desde su independencia en 1830. Aunque cuenta con tres lenguas oficiales (neerlandés, francés y alemán), la fractura más significativa se da entre la comunidad flamenca, que representa aproximadamente el 60% de la población, y la comunidad francófona, que constituye cerca del 35%, junto a una minoría germana.

Estas diferencias no son meramente lingüísticas, sino que se extienden al ámbito cultural, político, territorial y económico. Los flamencos, ubicados en la región de Flandes, tienden a apoyar la descentralización, corrientes independentistas y políticas de derecha, defendiendo el uso exclusivo del neerlandés incluso en Bruselas, que oficialmente es bilingüe.

Por otro lado, los francófonos, concentrados en Valonia y la propia Bruselas, favorecen el sistema federal actual, se identifican mayoritariamente con el socialismo y luchan por los derechos de los francófonos. La capital, Bruselas, es una zona bilingüe con mayoría francófona y una alta proporción de población de origen extranjero, alrededor del 75%.

Esta separación se refleja en la vida cotidiana: los belgas consumen medios de comunicación diferentes, asisten a escuelas y universidades separadas según su comunidad, interactúan poco en el mercado laboral y los matrimonios mixtos son extremadamente raros, estimándose que no superan el 1% del total. El país, de poco más de 30.000 kilómetros cuadrados, muestra una disparidad económica clara, con Flandes como la región más próspera y Valonia en una situación más desfavorecida.

Estas divisiones han configurado un sistema político inusualmente complejo. Además del Rey Felipe, con funciones ceremoniales, existe un Primer Ministro, actualmente Bart De Wever, un nacionalista flamenco, y un poder legislativo bicameral. Cada comunidad y región tiene su propio gobierno y parlamento, lo que multiplica los niveles de administración y negociación. En este contexto de fractura identitaria, el fútbol emerge como un raro elemento unificador.

La selección nacional, los Red Devils, logra traspasar las barreras lingüísticas y políticas. Cuando juegan, las calles de todo el país se tiñen con los colores rojo, amarillo y negro, y los belgas, independientemente de su origen, se unen bajo una misma camiseta. Este fenómeno se evidenció particularmente en los Mundiales de Brasil 2014, tras 22 años de ausencia, y en Rusia 2018, donde el equipo alcanzó el tercer puesto, su mejor actuación histórica.

Sin embargo, el fracaso en Catar 2022, con eliminación en primera ronda, no logró avivar significativamente la llama de la concordia nacional. El fútbol tiene raíces profundas en Bélgica, siendo uno de los siete países fundadores de la FIFA en 1904 y el primero fuera de Gran Bretaña donde se practicó, introducido en 1863 por el estudiante irlandés Cyril B. Morrogh en una escuela flamenca.

Inicialmente un pasatiempo de las clases acomodadas, su popularidad creció lentamente, compitiendo con el ciclismo, otra gran pasión belga. Tampoco el deporte escapó a las tensiones políticas. Figuras como Eden Hazard y Vincent Kompany, ex capitán y ahora entrenador, se han manifestado a favor de la unidad nacional, lo que fue interpretado como una crítica a los partidos independentistas flamencos.

La composición multicultural de la sociedad belga, fruto de oleadas migratorias desde los años 50 (españoles, italianos, griegos, turcos, albaneses, congoleños, marroquíes, entre otros), también ha influido en la evolución del equipo, que cada vez refleja más la diversidad del país. Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de los Red Devils y figura central en los últimos mundiales, reconoce que el éxito del equipo ayuda a forjar una identidad común, aunque señala que cuando las cosas van bien, la prensa lo llama "el delantero belga", subrayando que la unidad es frágil y a veces condicionada por los resultados deportivos





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