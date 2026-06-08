Belén Giménez: El profundo dolor por la muerte de María Rosa Fugazot, su suegra y figura materna

Belén Giménez, viuda de René Bertrand, habló sobre el fallecimiento de su suegra, la actriz María Rosa Fugazot, ocurrido en Palermo. Giménez la describió como una madre, compartió detalles sobre su estado emocional y reveló que la actriz planeaba mudarse con su hijo Javier.

Belén Giménez expresa su profundo dolor tras el fallecimiento de su suegra, la actriz María Rosa Fugazot , ocurrido en su departamento de Palermo . En una entrevista con el programa Intrusos, Giménez, viuda de René Bertrand , describió a Fugazot como una figura materna, afirmando que Era como una mamá para mí y la abuela de mis hijos.

La muerte de Fugazot, a los 83 años, se sumó a una serie de tragicodias familiaresː el fallecimiento de su esposo René Bertrand y, antes que él, la muerte de su hijo René, lo que ha sumido a la familia en una profunda tristeza. Giménez confesó Es un montón ya, en momentos de gran angustia. Según relató, sus hijos Sofía y Franco ya conocían la situación y se encuentran muy conmovidos.

La periodista Marcela Tauro indagó sobre versiones de depresión que circulaban, a lo que Giménez respondió que su suegra Siempre estuvo triste pero seguía trabajando, y que el trabajo le daba vida. Reveló que Fugazot planeaba mudarse con Javier, su hijo del corazón, debido a su fragilidad. La última vez que se vieron fue el domingo anterior, para el cumpleaños de la hija mayor de Giménez.

La noticia del fallecimiento se conoció cuando unas familiares, que tenían las llaves del departamento, encontraron a Fugazot sin vida; no había rastros de violencia. Giménez agradeció el respeto de los medios y expresó orgullo por la trayectoria artística de su suegra, quien recientemente había filmado una película. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 12, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

Este trágico suceso se produce poco después de que la actriz no lograra superar el duelo por la muerte de su hijo, lo que, según su nuera, le costó muchísimo





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