Belén Bertinatti pinta tractor rosa en Córdoba para visibilizar a la mujer rural

La productora Belén Bertinatti personalizó un New Holland T7.190 de color rosa en Córdoba para homenajear a las mujeres del agro y cerrar la brecha con la ciudad.

Belén Bertinatti, médica veterinaria y productora agropecuaria radicada en las proximidades de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, ha transformado un equipo agrícola convencional en un símbolo de cambio social mediante una intervención visual disruptiva. La decisión de pintar de rosa un tractor New Holland T7.190 surge directamente de su observación durante los eventos Expoagro y Agroactiva, donde identificó una uniformidad cromática que consideraba necesaria romper para generar un impacto mediático positivo.

Innovación visual como herramienta de inclusión

La iniciativa busca acortar la brecha percibida entre el sector rural y la población urbana mediante una acción tangible y visible que invita a la comunidad a acercarse al campo. Bertinatti definió esta estrategia como una forma de demostrar que el futuro de la producción agrícola puede pensarse desde perspectivas diferentes a las tradicionales, rompiendo con la estética industrial habitual. El vehículo seleccionado para este homenaje es una máquina de alta potencia capaz de manejar las exigencias de la agricultura moderna, lo que refuerza el mensaje de capacidad y liderazgo femenino en el sector primario.

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Legado familiar y empoderamiento femenino

El proyecto está profundamente arraigado en la historia familiar de Bertinatti, cuyos abuelos inmigrantes establecieron raíces en Córdoba manteniendo un vínculo constante con la tierra y la producción ganadera. Su padre se dedicó específicamente al trabajo con maquinaria pesada, creando un puente generacional que ella ha expandido hacia la gestión empresarial junto a Nicolás Maravanzana en Baschanin SA. Esta estructura societaria permite desarrollar actividades agrícolas diversificadas que incluyen soja, maíz, trigo y garbanzo, además de la producción integral de carne y leche bajo su supervisión veterinaria.

La motivación central detrás de la compra y personalización del tractor radica en reconocer el papel histórico de las mujeres que sostuvieron estas empresas familiares durante períodos de dificultades económicas y recuperación. Bertinatti argumenta que estas mujeres soportaron cargas operativas críticas permitiendo la expansión continua de los negocios rurales, actuando como pilares invisibles pero esenciales para la viabilidad económica de las pymes argentinas. Este reconocimiento pretende galardonar a quienes abrieron caminos previos y facilitar que las nuevas generaciones, independientemente de su género o edad, elijan la actividad agrícola sin sentirse limitadas por estructuras rígidas.

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Ejecución técnica y alianzas estratégicas

La ejecución material del ploteo rosa no proviene de la línea de fabricación estándar de la marca, sino de una intervención personalizada contratada por la empresa productora. Para lograr este resultado, Bertinatti colaboró estrechamente con el concesionario Grifa, quien facilitó el acceso a mecánicos especializados para desarmar y volver a armar el equipo sin comprometer su integridad operativa. Un equipo gráfico y un diseñador trabajaron en el tono específico solicitado, trasladando personal técnico desde Córdoba hasta Balnearia para asegurar la calidad del acabado visual en la sede de operaciones.

La relación previa de Bertinatti con la marca comenzó con un modelo TT4.90 utilizado para labores de implantación de granos finos y gruesos, experiencia que amplió participando en el programa Mujeres en Campaña. Esta participación le permitió recorrer la planta industrial de Córdoba y comprender mejor los procesos de manufactura antes de incorporar el actual T7.190 de 157 caballos de potencia. La predisposición de los trabajadores del concesionario y su entusiasmo por intervenir una máquina de manera diferente fueron factores clave para concretar la operación logística compleja.

Sostenibilidad y proyección internacional

La búsqueda de modernización dentro de Baschanin SA trasciende la estética e incluye la implementación de tecnologías avanzadas como drones para aplicaciones agrícolas precisas y transporte escalable optimizado para reducir el consumo de combustible. Estas innovaciones técnicas permiten consumir menos agua y agroquímicos, alineando la operación comercial con objetivos de sustentabilidad ambiental requeridos por programas nacionales e internacionales. Bertinatti enfatiza que estas mejoras provienen de una micropyme argentina que aspira a competir en estándares globales de eficiencia.

Esta iniciativa se enmarca simbólicamente en el Año Internacional de la Mujer Agricultora y el mes dedicado a la Mujer Rural, coincidiendo con sus esfuerzos personales por replicar modelos de unión femenina observados en Brasil. Tras asistir al Congreso Nacional de Mujeres de Agronegocios hace tres años, Bertinatti identificó la necesidad de fortalecer redes locales similares en Argentina para potenciar el potencial colectivo. La estrategia combina así el homenaje histórico, la innovación tecnológica y la organización social para construir un futuro más inclusivo y eficiente en el agro cordobés.