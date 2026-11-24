Chiri regresa a Córdoba el 4 de diciembre para cerrar la temporada con Bela y Underbeat. Evento de vinilo en barrio Güemes con cupos limitados y precios accesibles.

La escena electrónica independiente de Córdoba despedirá el año con una propuesta que pone al formato analógico como protagonista absoluto. Bela Club y la productora Underbeat unen fuerzas para la última fecha compartida de 2024, programada para el próximo 4 de diciembre en el barrio Güemes. El evento celebra el cierre de una temporada de coproducción artística y marca el ansiado regreso del reconocido DJ y productor Chiri a la ciudad.

Regreso de Chiri y Formato de Vinilo

Chiri será el referente principal de esta jornada especial, consolidándose como una figura clave dentro de la cultura del vinilo en la Argentina. El artista comparte cabina con Mima, quien ocupa el puesto de artista residente de Underbeat, garantizando una coherencia curatorial desde los primeros compases de la noche. Ambos productores presentan sets íntegramente realizados con discos de vinilo, priorizando la técnica analógica y la selección musical meticulosa como pilares de la experiencia sonora.

Also read El diario inédito del papa Francisco: contó que vio al diablo y que divisó 'las puertas del infierno'

La iniciativa no es un encuentro aislado, sino el resultado de un crecimiento progresivo fecha tras fecha. La dinámica de trabajo ha permitido construir cada evento de manera conjunta, abarcando desde la curaduría musical hasta los detalles técnicos de la producción general. Este proceso colaborativo ha fortalecido una identidad compartida entre ambas marcas, transformando la última cita del año en un cierre simbólico del esfuerzo conjunto realizado durante los meses anteriores.

Educación Musical y Artistas Locales

Además de la programación festiva, la noche incluye una instancia formativa orientada a quienes desean profundizar sus conocimientos sobre el formato vinilo. El objetivo es explicar aspectos técnicos de la práctica del DJ con discos, atrayendo a un público interesado en la preservación y técnica de este medio físico. Chiri, quien también participa en Detroit Classic Gallery, un sello discográfico y plataforma audiovisual dedicada a la difusión de música electrónica, aporta su experiencia para esta sección educativa.

Advertisement

La participación de Mima responde a una línea estratégica sostenida por Underbeat en los últimos años. La productora busca acompañar el desarrollo de artistas locales y generar espacios de visibilidad para proyectos con una identidad musical propia. Esta decisión refuerza el compromiso de Bela y Underbeat con la escena emergente, ofreciendo una plataforma relevante para talento regional en un escenario de alto perfil.

Detalles Logísticos y Accesos

Los cupos para este evento están estrictamente limitados para garantizar la calidad de la experiencia y el respeto por las técnicas analógicas. Las entradas se encuentran disponibles exclusivamente a través de la plataforma Ventiapp, asegurando un acceso directo para los asistentes interesados. El precio de la entrada se fija en $15.000, un monto accesible para la comunidad que busca vivir la música electrónica en su formato más puro.

La actividad tendrá lugar en las instalaciones de Bela Club, ubicado en la dirección Angelo de Peredo 325, en el corazón del barrio Güemes. Este espacio se ha consolidado como un punto de referencia para la cultura independiente, acogiendo propuestas que combinan innovación y tradición. Los asistentes pueden adquirir sus entradas desde venti.live, cerrando un año de actividades con una celebración dedicada al sonido real y tangible de los discos de vinilo.