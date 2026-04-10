Úbeda sorprende: Boca presenta un equipo plagado de suplentes ante Independiente

Claudio Úbeda realiza cambios drásticos en el equipo de Boca Juniors para el clásico contra Independiente, priorizando la Copa Libertadores. Camilo Rey Domenech sustituirá a Leandro Paredes. La decisión genera reacciones encontradas entre los hinchas.

Boca Juniors se enfrentará este sábado a Independiente en un nuevo clásico correspondiente al Torneo Apertura . El encuentro, cargado de expectativas y rivalidad, se presenta como un desafío crucial para ambos equipos. Para este importante partido, el entrenador Claudio Úbeda se enfrenta a una baja significativa: Leandro Paredes , jugador clave en el esquema táctico. Ante esta ausencia, el técnico ha tomado una decisión que ha generado sorpresa y debate entre la afición.

\En el entrenamiento final de este viernes, previo al enfrentamiento, Úbeda sorprendió a todos al alinear un equipo mayoritariamente compuesto por jugadores suplentes. La noticia corrió como reguero de pólvora entre los seguidores del Xeneize, quienes reaccionaron de inmediato en las redes sociales. La principal duda y foco de atención se centró en la elección del sustituto de Paredes. Finalmente, el elegido para ocupar el lugar del capitán fue el joven Camilo Rey Domenech, una apuesta audaz que refleja la confianza del entrenador en la cantera. La decisión de introducir a Rey Domenech, sumada a la rotación masiva del equipo, provocó una ola de comentarios y especulaciones. El impacto se vio reflejado en la preocupación de algunos hinchas, conscientes de la importancia del Torneo Apertura y de la necesidad de asegurar la clasificación a los playoffs. Otros, por su parte, mostraron su apoyo incondicional al entrenador, entendiendo la estrategia y prioridades del equipo. Paralelamente, Úbeda realizó once cambios con respecto al equipo que viene de obtener una victoria ante Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores. Esta modificación radical deja clara la prioridad que el cuerpo técnico otorga a la competición continental, un objetivo principal que eclipsa en cierto modo la importancia del torneo local. La planificación del entrenador indica una clara intención de administrar los recursos del plantel, reservando jugadores clave para los enfrentamientos de mayor trascendencia.\El contexto del partido se vuelve aún más relevante al considerar la apretada agenda que le espera a Boca en las próximas semanas. El equipo se prepara para una seguidilla de encuentros cruciales. Luego de medirse a Independiente, Boca recibirá a Barcelona de Ecuador en un duelo correspondiente a la Copa Libertadores, un partido que definirá en gran medida su futuro en la competición. Y, como si fuera poco, el Xeneize deberá visitar a River Plate en el estadio Monumental, en un clásico que promete ser electrizante y determinante para el Torneo Apertura. La composición del equipo titular para el partido contra Independiente, según lo ensayado, es la siguiente: Agustín Marchesin en la portería; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino y Malcom Braida en la defensa; Ander Herrera, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech en el mediocampo; Alan Velasco, Ángel Romero y Milton Gimenez en la línea de ataque. Esta alineación, con sus sorpresas y variantes, representa la apuesta de Úbeda para afrontar un clásico con un equipo renovado y con la mente puesta en los retos que se avecinan, especialmente la Copa Libertadores. La afición, dividida entre la incertidumbre y el optimismo, espera con ansias el pitido inicial, lista para apoyar a su equipo en este momento crucial de la temporada





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