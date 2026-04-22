Úbeda Defiende la Decisión Arbitral y Analiza la Victoria de Boca en el Superclásico

Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, analiza en profundidad la victoria sobre River Plate en el Superclásico, defendiendo la decisión arbitral en la jugada polémica del final y destacando el desempeño táctico y colectivo de su equipo. El técnico enfatiza la importancia de mantener la calma y la concentración para seguir avanzando en el campeonato y en la Copa Libertadores.

El reciente Superclásico , con la victoria de Boca Juniors sobre River Plate , sigue siendo el centro de atención y debate en el fútbol argentino. Claudio Úbeda , el entrenador de Boca, ha ofrecido una extensa entrevista a Fútbol Continental donde analiza en profundidad el partido, la polémica jugada final y el desempeño general de su equipo.

Úbeda se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores, enfatizando la organización táctica y el control del mediocampo como factores clave para el triunfo. Considera que el resultado final podría haber sido aún más favorable, reflejando la superioridad que, en su opinión, demostró Boca durante gran parte del encuentro. El técnico destacó la capacidad de su equipo para contrarrestar las fortalezas de River, manteniendo una sólida defensa y ganando la batalla por la posesión del balón.

Subrayó la respuesta positiva de los jugadores a sus indicaciones, lo que permitió implementar la estrategia planificada con éxito. La victoria no solo representa tres puntos importantes en el campeonato, sino también un impulso anímico significativo para un equipo que había enfrentado críticas y dudas en semanas anteriores. Úbeda ha logrado estabilizar una formación que ha demostrado ser competitiva y capaz de obtener resultados positivos, recuperando la confianza de los jugadores y de la afición.

Sin embargo, el entrenador se muestra prudente y advierte sobre la necesidad de mantener la calma y la concentración para seguir avanzando hacia los objetivos planteados. La preparación para los próximos compromisos, incluyendo el partido contra Defensa y Justicia en el torneo local y el enfrentamiento por la Copa Libertadores contra Cruzeiro, es fundamental para consolidar el buen momento y seguir creciendo como equipo.

El enfoque principal es mantener el rendimiento y evitar caer en la euforia tras la victoria en el Superclásico. La capacidad de adaptación y la consistencia en el juego serán cruciales para afrontar los desafíos que se avecinan. Úbeda también se refirió a la polémica jugada del final del partido, donde River reclamó un penal por una supuesta falta de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta.

El entrenador defendió la decisión del árbitro Darío Herrera y del VAR, Héctor Paletta, argumentando que la caída de Martínez Quarta fue simulada y que Blanco no cometió una infracción clara. Considera que la interpretación de la jugada es subjetiva y que, en este caso, el VAR actuó correctamente al no sancionar el penal.

Úbeda también criticó la tendencia de los equipos perdedores a buscar excusas en las decisiones arbitrales, recordando que River también se ha beneficiado de situaciones dudosas en el pasado. Enfatizó que es común que los equipos intenten encontrar argumentos para justificar una derrota, pero que esto no invalida la responsabilidad de los jugadores en el campo de juego. La postura de Úbeda refleja una firmeza y una convicción en la justicia del resultado obtenido.

El entrenador se muestra confiado en el potencial de su equipo y en su capacidad para seguir cosechando éxitos en el futuro cercano. La victoria en el Superclásico es un paso importante en la construcción de un proyecto deportivo sólido y ambicioso. La clave para mantener el buen nivel de juego es la humildad, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Úbeda ha logrado inculcar estos valores en sus jugadores, creando un ambiente de confianza y colaboración que se refleja en el rendimiento del equipo. El entrenador también destacó la importancia del apoyo de la afición, que ha demostrado un gran respaldo al equipo en momentos difíciles. La conexión entre los jugadores y los hinchas es fundamental para crear una identidad fuerte y un sentido de pertenencia que impulse al equipo hacia adelante.

En resumen, la entrevista de Claudio Úbeda ofrece una visión completa y detallada del Superclásico, la polémica jugada final y el presente de Boca Juniors. El entrenador se muestra satisfecho con el desempeño de su equipo, confiado en el futuro y firme en sus convicciones





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